Hace poco, en un reportaje de ACI Prensa, una de las agencias voceras del Vaticano aseguraba que “el camino para las personas con capacidades especiales, y necesidades educativas especiales se hace difícil de no contar con aliados”. Y se preguntaba cómo alentar en ellos el deseo de desarrollarse sanamente, con autoestima y confianza en sus propias posibilidades y las de su medio.

Con este programa que hemos preparado queremos que los niños y jóvenes sean visualizados por su talento, no por una condición. Trilce Zúñiga Pesantes,

artista instructora

El Teatro Centro de Arte de Guayaquil ha iniciado precisamente una experiencia particular en sus procesos formativos artísticos. El año pasado tuvo su primera incursión en esa línea, con un taller inclusivo de teatro musical con instructores estadounidenses, aunque de manera virtual, que duró un mes. Esta vez se lanza en un proyecto de un curso lectivo, pero de artes plásticas y en modo presencial.

Bagaje. La artista guayaquileña tiene una amplia preparación en el tema de la educación artística con niños y jóvenes con capacidades especiales. Cortesía

“No es fácil, lo sabemos, pero creemos que podemos hacerlo. Tenemos ya una experiencia primera con personas con capacidades especiales y hemos decidido vincular a una persona que tiene mucha experiencia”, dice José Manners Nazareno, director de las escuelas de artes de la institución guayaquileña, regentada por la fundación Sociedad Femenina de Cultura.

Apertura Las escuelas del Teatro Centro de Arte de Guayaquil fueron creadas en 1988 con el objetivo de generar formación artística de niños y jóvenes.

Para esto se convocó precisamente a Trilce Zúñiga Pesantes. Su hoja de vida la describe como una artista transdisciplinaria con más de 30 años de trayectoria, 25 de estos trabajando con niños.

“En algún momento -hace 10 años- de estos talleres que dictaba para instituciones públicas y privadas, además desde su taller particular Talento Infantil, comenzaron a llegar chicos con perfiles especiales. Su condición no es que disminuían el grupo, si no que los fortalecía. Me propuse abrir un nuevo espacio en mis talleres para chicos y jóvenes que tengan una necesidad educativa diferenciada”, rememora la artista guayaquileña, quien es parte del proyecto que ha iniciado el Teatro Centro de Arte.

Zúñiga alega que frente a estos niños y adolescentes ha tenido un gran éxito tanto en sus procesos terapéuticos como en el artístico. “Hemos ganado concursos nacionales e internacionales con chicos especiales”. Asegura, además, que es gracias a esa experiencia previa por la que se la invitó a este nuevo desafío artístico de la institución.

“En nuestro medio, las capacidades especiales están a media cortina. No todos los padres quieren que se sepa que su hijo tiene rasgos especiales. Sin embargo, en todos ellos, la condición diferenciada que tienen les potencializa otras habilidades especiales, como es en el espacio sensorial, lo cual no está desarrollado”, precisa la artista guayaquileña.

Acerca de la propuesta del Teatro Centro de Arte, José Manners afirma que esto es el inicio de una decisión que implica ampliar la educación artística desde el plano de la inclusión. “Confiamos en que podemos seguir llegando a nuevos alumnos y ser inclusivos. Impone ciertos retos y lo de ahora es el inicio de un proceso de adaptación, no solo en el área de pintura, sino en el resto de los talleres de la institución”, agrega.

El Teatro Centro de Arte mantiene talleres permanentes en los que se enseña durante la mañana y tarde -danza y música folclórica, pintura, ballet y canto. Por la mañana asisten 150 personas -entre niños, adolescentes y adultos-, 120 en la tarde.

“El mundo de las capacidades especiales es un universo interminable. Toca actualizarse constantemente. Pero es de suma importancia y emergente el incentivo educativo y cultural y su libre participación en la cultura y las artes”, agrega Trilce Zúñiga, frente al reto de mantener continuos estos talleres que comienzan en julio próximo, con un grupo inicial de 12 niños.

El programa dura todo un curso lectivo

“Con este programa que hemos preparado queremos que los niños y jóvenes sean visualizados por su talento, no por una condición”, explica Trilce Zúñiga. Son varios géneros y técnicas como grafoplásticas, pintura, modelado, escultura en papel mache, máscaras, mixtas, artes gráficas, grabado y estampado textil, entre otras. El curso inicia en julio. Las inscripciones siguen abiertas. Para información sobre este curso se puede llamar al 2003699 o escribir al Whatsaap 0939337054.