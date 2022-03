"Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Hay una estrella que alumbra el lugar, allí tenés que llegar...”, es la letra del tema ‘Todo se puede lograr’, de la cantante argentina Laura Esquivel.

La melodía es una de las favoritas de Martha María Ampuero, guayaquileña de 24 años, quien nació con síndrome de Down, condición que no ha sido un impedimento para alcanzar sus metas.

Mujeres del Cuerpo de Bomberos demuestran el trabajo de todos los días Leer más

Es más, el pasado 15 de febrero fue un día inolvidable para ella y su familia, pues la universidad Casa Grande, en la cual se formó por cinco años (con todo y pandemia), le otorgó un certificado de estudios de posbachillerato en Artes Escénicas.

Ella completó el plan piloto del centro de estudios superiores, a través del cual se instruía en un programa personalizado.

Desde pequeña, Martha María ama actuar y cantar; realizaba presentaciones familiares. “Artes escénicas era solo el camino a seguir. La graduación es el resultado de sus objetivos de vida; de esa personalidad auténtica, transformada en una carrera, en un logro estudiantil”, señala Mariella, su hermana mayor (37).

Su etapa universitaria fue un desafío y un regalo. “Me encantó, fue más de lo que esperaba. De todas las materias, mi favorita fue voz y canto, porque me enseñaron varias técnicas”, cuenta la graduada, quien también recibió el premio a la resiliencia.

En la obra ‘Dorothy en la tierra de Oz’, interpretó a la bruja buena Glinda (izquierda). Cortesía

LA MÁS APLAUDIDA

“Fue sobrecogedor. Cuando la nombraron todos aplaudían en el auditorio, reconocían su esfuerzo, gritaban su nombre”, recuerda Mariella.

Pero Martha María va por más y ahora estudiará canto. Aunque reconoce que no fue fácil, pero no es de las que ‘tira la toalla’. Cuando no da más, su secreto es relajarse, descansar y volver a intentarlo.

Desigualdades en América Latina y el Caribe afectan más a mujeres jóvenes Leer más

“Todo se puede lograr, paso a paso. Al principio es difícil concretar, pero hay que perseverar”, manifiesta la actriz.

"Ella no es solo un ejemplo para las mujeres, lo es para todos"|, señala Martha Trujillo, su madre. “Nunca desistió, ni dijo ‘no puedo, no quiero’. Desde niña fue perseverante, disciplinada, receptiva, nos facilitó el camino”, sostiene su progenitora, quien es maestra de profesión.

¿QUIÉN DIJO MIEDO?

Ha participado en tres obras de teatro: ‘Dorothy en la tierra de Oz’ (2018) y ‘Los sueños de Ani’ 1 y 2 (2019).

“Les cuento una anécdota: en la primera obra estaba repasando mi guion y me llamaron a escena. Tenía el papel en la mano, lo escondí detrás de mi espalda y salí ‘de una’ a actuar, improvisé y salió bien”, indica entre risas la joven.

En su niñez, cuando Martha María hacía sus presentaciones, decía que Mariella era su asistente, papel que su ñaña ha tomado muy en serio. Tan es así que, hace cuatro años, le creó y le maneja su cuenta de Instagram @dimemarthi.

En esta red social, la joven comparte su día a día, logros, vida personal y trata de crear conciencia sobre la inclusión y el síndrome de Down.

Ella ha participado en varios conversatorios y charlas sobre la inclusión. Cortesía