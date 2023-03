Viral: Mujer se pone barba en las noches para parecer hombre y no ser robada

En España, el 1 % de las denuncias anuales son por delitos sexuales. en la noche me pongo la barba, me siento genial y muy segura. Ante el alto índice de víctimas, la manera de una tiktoker española para evitar pertenecer a estas cifras llamó la atención. Te contamos:

Marina Mese, tiktoker con más de 800 mil seguidores en la red social, publicó una serie de videos en los que contaba que, por las noches, al regresar a su casa solía ponerse una barba para sentirse más segura.

“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso, Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, expresó Marina en uno de sus videos.

La española comentó que utiliza la barba para camuflarse en las noches y así evitarse el riesgo de algún ataque: "tú me ves así por la calle y tu no te acercas, doy bastante miedo, además que estoy muy sexi”.

El video ya tiene más de tres millones de vistas, 486 mil me gustas y cerca de 7 mil comentarios. Ante su irreverente revelación, una de sus seguidoras comentó: "Es una idea brillante, aunque qué rabia llegar a ese punto para sentirnos seguras".

Otra internauta comentó: "tristemente hasta me parece buena idea". La mayoría de las opiniones escritas eran de mujeres quienes coincidían en que era decepcionante saber a los extremos que deben llegar para no ser víctimas de abusos sexuales, y que, la inusual idea la empezarían a aplicar.