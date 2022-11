Los resorts de miles de dólares por noche, no satisfacen las expectativas de quienes buscan tener experiencias turísticas excepcionales sin importar lo que cueste. Las agencias de viaje más lujosas y exclusivas como Scott Dunn Private y Women's Adventure Travels, explicaron al periódico South China Morning Post, que después de pandemia los clientes gastan cada vez más por vivir vacaciones extremas e irrepetibles.

De acuerdo con el Informe Tendencias de viajes globales 2022 de American Express Travel, el 86 % de las 3.000 personas encuestadas esperaba gastar más o la misma cantidad en viajes en 2022 que en un año normal antes de la pandemia y el 65 % de los encuestados mencionó que elegiría tomar vacaciones antes que comprar un nuevo vehículo.

Auroras boreales INTERNET

Jules Maury, planificadora de viaje de Scott Dunn Private, señaló que un cliente por el aniversario de bodas con su esposa, reservó un palacio en Venecia para escuchar a Andrea Bocelli y luego viajar a las montañas Dolomitas para disfrutar de un picnic. El costo de la actuación del cantante de ópera por solo 30 minutos fue de 300.000 dólares.

Ciclismo en los Dolomitas. INTERNET

Del mismo modo, Maury manifestó que ha aumentado el interés por lugares con vida silvestre como: visitar gorilas en Ruanda (15.000 dólares por persona), viajes en grupo a las Islas Galápagos, humedales de Pantanal en Brasil y conocer los osos polares en Groenlandia.

Chimpacé en Ruanda PIXABAY

Además, ha organizado visitas a Kitchen on the Edge of the World, una reserva que se requiere hacer con meses de antelación para disfrutar de una comida preparada por los mejores chefs del mundo en el Círculo Polar Ártico. El precio es de 5.400 dólares por persona durante cuatro días.