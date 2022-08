Verónica Coronel sabe el poder que tienen las palabras. Tal vez por eso, en su acercamiento a los demás analiza todo como un lenguaje. Su expresión corporal, léxico, miradas, todo en ella comunica y muestra que está en su mejor versión.

A mediados del 2021 empezó ese camino. Tras una trayectoria de 17 años como periodista, pasó de hablar frente a las cámaras de TV a audiencias que la escuchan de forma presencial.

Desde entonces, mujeres y hombres son ese público con el que va formando vínculos para compartir su sapiencia. Quien la escucha nota que esas enseñanzas vienen de una mujer que comprende el secreto de autoconocerse y no teme reinventarse.

Su mejor versión

Antes de renunciar al programa matinal que conducía en Telerama, Verónica se preparaba en todo sentido. El máster en Comunicación Organizacional fue primero. Luego se apuntó a certificaciones que iban desde coaching hasta liderazgo.

Verónica Coronel fue presentadora de TV, JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Así transitaba su día a día, entre lo laboral, ser mamá de tres hijos, esposa y seguir estudiando sin saber el giro que le esperaba a su vida. “Después de contraer COVID-19 empecé esta transición. Estar confinada fue un momento de mucha reflexión y decidí abrazar aquello que había hecho tantos años: presentadora de TV, para conectarlo con lo que quería hacer después”.

Fue entonces que Verónica empezó a hacer una autoobservación y decidió salir del canal para explorar el amplio abanico que ofrece la comunicación.

Las redes sociales fueron su primer nicho. Allí se volcó para compartir contenidos que aporten al desarrollo personal. Luego vinieron los talleres y programas de construcción de marca personal, así como también para aprender a hablar en público, con los clientes o ante una cámara.

A la par se apuntó a aprender la filosofía del yoga, que le sirvió también como un camino de introspección y para reconocer quién es ella. “Lanzarme a hacer algo nuevo es una fórmula que me mantiene viva. Este giro ha sido para mí un proceso personal importante, que conlleva crecimiento, madurez y conectar con quien soy”, explica y agrega: “Uno de mis rasgos es servir. Y qué mejor si comparto mis conocimientos”.

Compartiendo conocimientos

“La chica de 20 años que empezaba en la ‘tele’ no es la misma que ahora tiene 43”, dice sobre sí misma. “Cuando miro la vida en retrospectiva me maravillo de las cosas que he hecho, de las caídas y levantadas, de cómo ahora tengo más claro mi propósito”.

Verónica Coronel comparte sus conocimientos a través de talleres. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Con ese pensamiento formó VC Comunicaciones, y lo que hace es dar las claves que le sirvieron a ella para que más personas crezcan a nivel profesional. “El objetivo es que puedan tener una mejor comunicación con los demás de manera eficiente y asertiva. Pero es un trabajo integral, se trabaja también la parte interna, porque si no se conectan consigo mismos es difícil que logren hacerlo con los demás. Hasta los extrovertidos o aquellos que tienen la voz alta, si los escarbas puedes encontrar que tienen inseguridades”.

De ahí que en sus talleres presenciales enseña técnicas que van desde el storytelling y expresión corporal, hasta reprogramar creencias a fin de que aprendan a proyectarse.

Cuando habla de las personas que conoce se llena de satisfacción. “He tenido la oportunidad de tratar a mujeres que tienen historias muy valientes y resilientes. Y me apasiona ver cómo se empoderan desde adentro. Un empoderamiento que las hace revisar quiénes son, qué deben sanar. Eso hace que su comunicación, voz e ideas se vuelvan más organizadas, conscientes e impactantes. Por eso digo que las mujeres vamos a cambiar el mundo, pero necesitamos primero cambiar nosotras".

Cuando una mujer se transforma en su mejor versión, es muy poderosa

Multitask

Hoy Verónica no deja de aprender y se ha convertido en una mujer multitasking (que puede hacer multitareas). Y balancea ese proceso de desarrollo con clases de flamenco. “Fue una forma de conectarme con mi niñez, porque en Quito era muy influyente esta cultura, sobre todo en la época de fiestas”, recuerda.

En el yoga, otra de sus pasiones, se enfoca mucho en la meditación para conectarse con su parte espiritual.

Aunque ella es coach, cuenta con su propio grupo de maestros. “Al igual que el resto, tengo días de bloqueos, y por eso me rodeo de mentores en diferentes áreas que me ayudan cuando me pasan cosas a nivel físico o mental. Es importante contar con gente que esté en el camino que quieres alcanzar”.

Así se sigue preparando de manera integral. “Por el momento me satisface hacer esto. Mi anhelo es viajar por el mundo y dar conferencias, que las personas reconozcan el brillo que tienen y evolucionen”.

Una aspiración que con seguridad Verónica pondrá en práctica, porque emprender nuevos desafíos es lo que le llena el alma.

Verónica Coronel se considera una mujer multitask. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Personal

Quiteña de 43 años.

Es mamá de tres y está casada.

Es directora de VC Comunicaciones.

Es licenciada en Comunicación Social y máster en Comunicación Organizacional.

Tiene 17 años de trayectoria en medios, entre TV y radio.