Universidades en Ecuador: la oferta de educación continua es variada

Recién graduados, atraídos por la aplicación de la Inteligencia Artificial a su campo de estudios; amas de casa, que quieren saber de ofimática; integrantes de un gremio que busca actualizarse e incluso abuelos. Todos ellos se inscriben en cursos o programas universitarios de educación continua.

Al revisar la oferta de las universidades públicas y privadas se entiende, por ejemplo a Liliana, contadora, de 47 años, quien constantemente ‘caza’ capacitaciones sobre necesidades educativas específicas, en centros como la USFQ; está interesada en acudir a un congreso sobre Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), por 120 dólares. Su hijo tiene autismo y aunque no es profesora, la psicóloga que lo atiende afirma que el adolescente ha avanzado en conocimientos gracias a su madre.

Diferente es el caso de Joyce Mosquera, de 26 años, quien se graduó como licenciada en Negocios Internacionales, en la UDLA. Maneja una empresa familiar dedicada a la importación. Necesitaba aprender inglés. Buscó varias opciones, encontró academias, en donde las clases resultaban costosas. Y dio con el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Lleva seis meses, va en avanzado uno; debe cursar cuatro niveles más (ocho meses). Cada ciclo cuesta 225 dólares. Está contenta con los profesores nativos.

Cada dos meses se abre un nuevo ciclo en ese centro de idiomas, con 4.200 estudiantes. Ofertan inglés, francés y alemán. Además disponen de cien cursos en ofimática, calidad, empresas, educación e inclusive temas como adiestramiento canino, detalla Xavier Oña, director de Educación Continua de la EPN, con 30 años en el mercado. En su sitio web se puede revisar inclusive oferta gratuita.

Los módulos o diplomados para especializarse en contratación pública son de los más buscados. Los costos van en función del nivel de horas de clase, hay de 600 a 900 dólares; también cursos de 60 y 200.

Universidades con espacios para generar oportunidades laborales

Nory Pinela, vicerrectora académica de la Universidad Ecotec de Guayaquil, contó que allá la educación continua se ubica en su centro de Desarrollo Profesional. Se trata de un espacio que genera oportunidades en el entorno laboral, con actualización de herramientas y temas muy prácticos para el día a día.

En la web de Ecotec se observan las modalidades: presencial, virtual, híbrida e in house.

En el país, señala Nory Pinela, no hay cultura de aprendizaje continuo, ya que en la normativa de educación superior solo se consideran las titulaciones de tercero o cuarto nivel. Por lo que, la gente busca titularse de modo formal y no le ve el potencial al desarrollo constante.

PUCE. Por 30 dólares, en un mes, abuelos aprenden sobre Internet. Cortesía

Leonardo Zaldumbide coordina el Centro para la Transferencia de Conocimiento e Innovación Social de la PUCE, creado hace más de de dos años.

Se han enfocado en satisfacer demandas urgentes de la comunidad. Abarcan campos amplios; 10 clúster del conocimiento, entre otros salud integral y vida digna, economía, finanzas y políticas públicas, estudios urbanos e idiomas. Así como programas específicos, con objetivos misionales como la Universidad del Adulto Mayor y opciones que cubren las necesidades laborales.

Kerlly Viera, de 26 años, es profesora de Conectados, redes sociales, para adultos mayores. Ha tenido alumnos de 60 a 80 años. Algunos no contaban con correo electrónico, no sabían cómo usar WhatsApp web. Le cuentan que sus familiares no les tienen paciencia. Ella les ha enseñado también a mantener la privacidad de sus datos y a evitar estafas en línea.

Detalle En la Ley de Educación Superior y en el Reglamento de Régimen Académico se dice que las universidades deben tener un portafolio de educación continua.



Arturo Rojas, rector de la U. de Bolívar y presidente de la Asamblea de rectores (Asesec), comenta que a partir de la pandemia, se registra mayor oferta e interés por capacitaciones en línea. “Hay demanda y por eso incluso en el mercado local han incursionado universidades extranjeras que ofrecen certificaciones no profesionales”.

