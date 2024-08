Pablo Beltrán: “Hay que trabajar en la pertinencia de las carreras”

Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), ente que regula al sistema de educación de ese nivel, le dijo a EXPRESO que está pendiente de lo que pase en la Universidad Central del Ecuador, que los llevó a los tribunales. Le ilusiona el producto de los clúster académicos que integran universidades, el sector productivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El Consejo de Educación Superior (CES) rige a 63 universidades y 205 institutos técnicos y tecnológicos. Beltrán dice que las carreras que más aportan al PIB, Minas y Petróleo, por ejemplo, constituyen el 1% de la oferta. Así que por fin trabajarán en la pertinencia.

¿Pierde el CES su capacidad de regir al sistema de educación superior, con movidas como la de la Universidad Central, que va a la justicia, sin respetar su resolución?

- Respetamos las competencias de cada organismo. La Universidad Central, como todas las instituciones, debe cumplir lo que dispone el CES. Así lo establece la LOES. Pero todos los ecuatorianos tenemos derecho a acudir a la justicia.

¿Entonces?

- El CES no pierde espacio en el ejercicio de su rectoría, más bien a veces los jueces se extralimitan en sus competencias e incursionan en ámbitos que no les corresponden. Me preocupa que los jueces puedan inmiscuirse en el ámbito académico, que le compete al CES.

Mañana las universidades le pedirán a la justicia que les brinde más presupuesto...

- Hubo un caso más preocupante. Hace un par de años ingresó un proyecto para crear un instituto, que no cumplía con requisitos básicos. Fue a la justicia ordinaria y el juez nos obligó a crear el instituto, que iba a ofrecer carreras de salud, que no pudimos revisar. Además ha acreditado, lo que es competencia del Caces.

¿No aceptaron?

- Nos tocó cumplir. Es un instituto de Guayaquil.

En estos días habrá sentencia de la Corte Provincial, a pedido de las autoridades cuestionadas de la U. Central. Dicen que las nuevas elecciones serían en enero. Si rechazara el pedido, ¿qué harán?

- El CES dispuso que se subrogue a las autoridades; en caso de que no ocurra, la universidad estaría acéfala y ahí habría riesgo de intervención. También se resolvió que se convoque a elecciones, hasta el 21 de agosto. Sobre la fecha de llamado a elecciones, depende de lo que permita su estatuto.

¿Y si la sentencia fuera favorable a las autoridades?

- Nos correspondería defender a la institución y tendríamos que apelar a otras instancias.

Carreras disponibles en institutos y universidades

¿En Ecuador aún hay preocupación por la falta de cupos para estudiar el tercer nivel?

- Se han creado casi 40 nuevos institutos privados. Son 205 (144 particulares) y 63 universidades. Y algunos públicos fueron repotenciados o se movieron, por ejemplo, a Galápagos y San Lorenzo, en Esmeraldas, donde no había oferta.

¿En qué otros rincones no había y ahora existe oferta?

- En Yasuní, Aguarico. Tenemos una primera promoción de graduados waorani.

¿Cuál es la oferta?

- Hay 5.165 carreras, de las que 2.537 son de institutos.

¿Hay prejuicios aún sobre la calidad de la formación?

- Eso detecté. La población ve a la formación como algo de inferior calidad, como el hermano feo de las universidades. Por eso han reformado la oferta; hoy ofrecen tecnología en software, en animación digital o atención de farmacias.

Un problema es la elección de carreras que no empujan cambio de matriz productiva.

- Me propuse impulsar la pertinencia, que lo que se estudie sea lo que la sociedad necesita, para empujar el desarrollo, según los recursos del país.

¿Cómo lo harán?

- A través del clúster académico y productivo, creado en noviembre. Firmamos un convenio entre el CES, Congope, AME, y la Asesec y el Comité empresarial Ecuatoriano.

Hay que analizar si la Universidad Central incurre en alguna de las causales que dan lugar a una intervención. Pablo Beltrán Presidente del CES

¿Cuándo habrá resultados?

- En un año se verán las vocaciones profesionales de las provincias. Soy de El Oro, capital bananera, y no tiene ninguna carrera al respecto. Revisé cómo se compone el PIB.

El área que más aporta a la riqueza es petróleo y minas, seguido de agricultura, que suman el 25%. Pero en la oferta académica, de agricultura existe el 3% de carreras; y de minas y petróleos, el 1%, completamente dispersas. Lo que más tenemos son carreras en administración. Eso cambiará.

¿Quién es Pablo Beltrán?

Pablo Beltrán es economista y doctor en política pública, nacido en El Oro. Preside el Consejo de Educación (CES), desde mayo del 2022.

Antes dirigió la comisión de ese organismo, a cargo de regular los institutos. Fue decano de Ciencias Policiales y vicedecano de Administración para el Desarrollo en la USFQ.

