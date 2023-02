Si llevar niños dentro de un carro es una gran responsabilidad, con las mascotas ocurre casi lo mismo. Tanto perros como gatos pueden convertirse en una distracción para el conductor, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Si te gusta andar acompañado de tu perro o estás planeando un viaje corto debes tomar en cuenta una serie de detalles que garanticen no solo tu seguridad, sino además las de tus acompañantes, incluida tu mascota.

Una encuesta encargada por Ford España muestra que el 32 % de los conductores que tienen perros admiten no haber protegido a sus mascotas en el carro. Hacerlo es un requisito legal en muchos países y se reconoce que no solo es más seguro para los animales, sino también para los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera.

En el caso de Ecuador, la Ley de Transporte Terrestre del Ecuador menciona en el artículo 139 una multa equivalente al 5% de la remuneración básica unificada y reducción de 1,5 puntos de la licencia por: Llevar animales en asientos delanteros, abandonar a la mascota o conducir sin debidas precauciones.

Las mascotas que mayoritariamente viajan en los coches son perros (92%), por delante de gatos (15%) y otros animales pequeños, como pájaros, reptiles o roedores (5%).

El veterinario José Jaramillo compartió una serie de consejos para que el traslado junto al perro o gato sea placentero.

En lo primero que debemos enfocarnos, dice el experto, es en el tipo de carro en el cual vamos a viajar con el can. “Si es un auto debo tener seguridades para mí y el perro, en el mercado existen modelos de arnés que se abrochan al animal y desde una tira se los agarra al mecanismo del cinturón de seguridad. Así la mascota estará fuera de peligro. Esto sirve siempre y cuando no lo llevemos en el kennel o transportador”, explica Jaramillo.

Pero si queremos llevarlo en la caja, también se lo puede hacer, siempre y cuando tenga ventilación y vaya sujeta a algún tipo de anclaje en el cinturón de seguridad. “Es como si lleváramos la sillita del bebé en el asiento posterior”, detalla el profesional. En el caso de las camionetas llevar el perro en la parte trasera es lo más peligroso, más aún si va suelto.

“El perro puede ser inteligente, pero sus instintos no reaccionan con su inteligencia y si ve otro can, saltará del carro, así esté en movimiento, por eso es importante que también lo lleven agarrado con arnés, que aunque les permite moverse les impide saltar. Mi consejo es que si no tienen como llevarlo es mejor dejarlo en la casa”, recomienda el veterinario. Si lo llevas a la playa, en el balde de la camioneta, le puede dar insolación. Recuerda que tu seguridad es también la de tu mascota.

Tomar en cuenta la distancia del viaje

Si el viaje va a ser largo no necesitas frenar a cada rato, pero sí es conveniente que bajes a tu mascota para que camine y haga sus necesidades. En viajes extensos, todos tenemos que ir al baño y esto incluye al perro. En ese momento dale de beber agua fresca, ya que todos los perros dentro de un carro se deshidratan, porque van jadeando. Ningún dueño puede olvidarse de ese detalle. “El jadeo se da porque los perros no sudan y su calor corporal lo disipan a través de esa acción, cuando está acostumbrado al carro va relajado, pero cuando no irá jadeando, por eso es importante prender el aire acondicionado del auto para que se refresque”, aconseja Jaramillo.

Otros tips de seguridad

No sedarlo. Si lo vas a llevar de viaje no se recomienda medicarlo sin antes consultar a un especialista.

Llevarlo en la cajuela. Jaramillo aconseja hacerlo, siempre y cuando vaya abierta y protegido con una malla de nylon. Jamás lo encierres porque lo pones en peligro y se puede asfixiar. Trata de que el trayecto no sea largo.

Por muy engreído que sea nunca lo lleves en tu regazo. Podría caer a tus pies y no dejarte maniobrar los pedales ocasionando un accidente.

Evitar colocar objetos junto al animal. En caso de un impacto pueden salir despedidos.

Sacar la cabeza por la ventana es algo que les encanta a los perros, pero es mejor evitarlo. Más de 1 de cada 4 de encuestados que llevaban a su perro sin protección admiten que su mascota había asomado la cabeza por la ventana (26 por ciento).

Controlar al animal en las paradas de descanso. Al abrir el maletero o la puerta del vehículo el animal puede salir corriendo y provocar algún incidente.

Realizar paradas cada dos horas. Así el animal podrá hacer sus necesidades, pasear e hidratarse.