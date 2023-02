Alerta. El 2022 fue un mal año para las mascotas. Aumentó el porcentaje de los perros que tras haberse perdido, no volvieron a casa.

El 2022 no ha sido un buen año para los animales de compañía. De las 3.318 denuncias que se presentaron de perros y gatos perdidos en las redes sociales, apenas el 25 % terminó con la buena noticia de que volvieron a sus casas, en el último semestres del año.

Estas son cifras que recoge el colectivo Rescate Animal por medio de su Proyecto Alerta Me Perdí. Los reportes recibidos provienen de 16 provincias del país, pero el 89% se origina en Guayas y, de estos, el 93% corresponde a Guayaquil.

Dos veces al año, Rescate Animal difunde un informe. En lo que corresponde al primer semestre, los animales de compañía (perros y gatos) que se perdieron sumaron 1.612, mientras que en el segundo semestre llegaron a los 1.706.

Uno de los datos más importantes es quizás la cantidad de animales que sí vuelven a casa, en el segundo semestre, el 25% regresó a su hogar, versus el 21% de recuperaciones exitosas del primer semestre 2022. “El porcentaje de animales que regresan a casa desde que inició el proyecto se sigue manteniendo por debajo del 28% desde el año 2021”, destaca el informe.

Tras revisar las cifras, el colectivo de animalistas ecuatoriano lanzó una alerta a manera de pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal? Adriana Sáenz, activista de Rescate Animal y vocera del proyecto Alerta Me Perdí, le responde a EXPRESO: “Sin querer sonar fatalista, todo”.

Según esta oenegé, la información recopilada es un insumo para poder identificar los problemas en los que se necesitan trabajar tanto como sociedad, pero sobre todo desde el GAD, ya que es el Municipio de Guayaquil a través de su Dirección de Bienestar Animal el encargado del control poblacional y manejo responsable de la fauna urbana.

Es por eso que Sáenz aclara: “Debemos exigir a los GAD hacerse responsable y que actúen de manera eficiente sobre todo, donde se originan estos problemas. Es imposible creer que durante este 2022 se extraviaron 3.318 animales de compañía y los GAD hacen poco o nada al respecto. Animales que ya tenían tutores responsables”.

Como sociedad civil, dice, hay que “abrir los ojos ante el hecho de que la responsabilidad también cae en nuestras manos. Debemos cambiar la cultura del quemeimportismo y empezar a exigir acciones”.

Sáenz hace una evaluación de los cuatro años del proyecto Alerta Me Perdí. “Existe un largo camino que recorrer para lograr que la situación de los animales de compañía en el país logre un nivel óptimo. La cultura de bienestar todavía no es una práctica común. Debemos educarnos en temas de tenencia responsable, salud, esterilizaciones, etc., y tratar de dejar de lado temas como: dejar que los animales de compañía salgan solos, esterilizarlos, hacer común el uso de collar con placa y número de contacto y en el mejor de los casos formalizar el uso de chips de identificación”.

La activista destaca una pequeña mejora en la cantidad de animales reportados como ‘encontrados’, donde extraños se esfuerzan por intentar encontrar a los dueños de dicho animal. “Esto definitivamente ayuda que ese animal vuelva a casa”, dice.

También aclara que es Bienestar Animal el primer responsable en hacer ejercer la ordenanza sobre el cuidado de los animales de compañía. “Regular la tenencia, ejercer las multas, hacer censos reales, trabajar con la comunidad en educación de bienestar animal. Más que nada crear planes de identificación eficaz para facilitar el retorno del animal a su hogar.

Adriana Sáenz asegura que es devastador ver que solo el 25% de los animales extraviados regresan a casa. “¿Qué pasa con el resto?, seguramente terminan atropellados o en situación de calle (pasando a crear otros problemas como sobrepoblación o enfermedades)”.

Asegura que actualmente es desde la sociedad civil de donde se origina un trabajo “que corresponde a la entidad municipal, pues es una respuesta evidente de la falencia abismal que se vive en temas de fauna”.

Una cuestión de machos. Han sido los perros y los gatos que se perdieron con mayor frecuencia que perras y gatas.

Un tema de perros y gatos. Los segundos seis meses del año nos arrojan datos de 1.706 animales de compañía reportados como perdidos. 79% de estos fueron perros y 21% gatos, porcentajes que se traducen a 1.342 perros y 363 gatos y 1 ave.

La identificación. Referente a la identificación, solo el 12% de los animales de nuestro reporte tenían collar y placa, lo cual conspira con la posibilidad de que retornen hacia sus hogares. Sin embargo vemos que hay un aumento de 2 puntos porcentuales versus el semestre anterior.

La prevención. El 22% de los animales reportados como perdidos estaban esterilizados, es decir 1.338 animales. Hay una gran diferencia entre las esterilizaciones de perro/as y gato/as. Las personas están más preocupadas de esterilizar a sus gatas y gatos, mientras que el porcentaje de esterilizaciones de perros y perras es bajísimo.

México: se quedan sin casas tras la pandemia

El retorno a jornadas laborales en oficinas provocó que muchas de las mascotas, que sirvieron de compañía durante la pandemia de coronavirus, regresen a las perreras porque sus dueños no realizaron planes a largo plazo con ellos, denunció la organización defensora de los animales, Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés).

Rachel Bellis, jefa de Asuntos Locales de PETA, señala que el fenómeno de adopciones masivas de mascotas, especialmente de perros y gatos durante la pandemia, se ha revertido. “En Estados Unidos, con la contingencia sanitaria, en principio vimos mucha gente adoptando, pero ya cuando terminaba la pandemia y la gente volvió a trabajar, pues no tenía tiempo, no habían pensado en un plan para los animales, entonces los han devuelto a las perreras”.

Bellis subrayó que adoptar a un animal e integrarlo a una familia es una responsabilidad de muchos años y “realmente se merecen tiempo, se merecen ir al veterinario cuando están enfermos, entonces hay que realmente pensar en eso cuando están trayendo un animal a la familia”.

De acuerdo con Bellis, el problema de los animales de compañía en situación de calle es “muy grave”, pues se convierte en un tema de salud pública que afecta también a los seres humanos.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México se perfila como uno de los países latinoamericanos con mayor número de perros, con 18 millones de caninos alrededor del territorio mexicano, de los cuales siete de cada diez viven en situación de calle, ya sea por abandono directo o por nacer en estas condiciones. EFE