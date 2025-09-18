Tras ganar el mundial de Ibai, Perú oficializa el Día Nacional del Pan con Chicharrón

El pan con chicharrón, el embajador matutino que conquistó el paladar global, ya tiene su día oficial en el calendario peruano. Contrario a la información inicial, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), estableció mediante la Resolución Ministerial N° 0368-2025 que el “Día Nacional del Pan con Chicharrón” se celebrará anualmente el segundo domingo del mes de septiembre.

La elección de esta fecha específica no es arbitraria. Según la norma publicada, busca coincidir y promover la celebración en honor al anuncio de los resultados de la final del “Mundial de Desayunos” de Ibai Llanos, que enfrentó a Perú y Venezuela, y que fue revelado por el streamer español precisamente el domingo 14 de septiembre. De esta manera, la festividad tendrá un carácter móvil, siempre en domingo, para fomentar el consumo familiar y en restaurantes.

Tras arrasar en el Mundial de Desayunos, Perú crea el Día del Pan con Chicharrón reslución ministerial del Perú

La resolución del MIDAGRI destaca que el objetivo principal es “promover el consumo de este tradicional potaje” y, al mismo tiempo, “reconocer su importancia socioeconómica y cultural”. El platillo, compuesto por un pan bocacho crujiente relleno de jugosos trozos de cerdo frito, es un pilar de la gastronomía nacional y sustento de miles de productores porcinos, panaderos y dueños de negocios de comida a lo largo del país.

Un Reconocimiento con Sabor a Pueblo

Más allá del viral momento en las redes sociales, la oficialización de este día corona una campaña de popularidad genuina. El pan con chicharrón es un símbolo de identidad y un ritual de fin de semana en mercados y esquinas de todo el Perú. Su victoria en el escenario internacional organizado por Ibai Llanos sirvió como el impulso definitivo para que el Estado peruano otorgue un reconocimiento formal a un plato que ya era campeón en los hogares peruanos.

Con esta medida, el segundo domingo de septiembre se convertirá en una fecha para celebrar no solo un triunfo en internet, sino la riqueza, el sabor y la tradición de una cocina que sigue conquistando el mundo, un bocado a la vez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!