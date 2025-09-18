Expreso
Referencial. Vuelos económicos en temporada alta.
Referencial. Vuelos económicos en temporada alta.canva

Tips para hallar vuelos baratos para enero y diciembre: no te pierdas estos consejos

Descubre consejos y tips que te pueden servir para economizar en vuelos

Viajar en los meses de enero y diciembre puede ser un reto para el bolsillo debido a la alta demanda por vacaciones, feriados y celebraciones de fin de año.

Sin embargo, con planificación y estrategia, es posible encontrar vuelos más económicos incluso en estas fechas clave.

Expertos en turismo y plataformas especializadas en reservas de vuelos coinciden en que la anticipación es clave. Para enero, lo ideal es reservar con al menos 6 a 8 semanas de antelación, mientras que para diciembre —especialmente si se desea viajar en Navidad o Año Nuevo— es recomendable comprar los pasajes entre dos y cuatro meses antes.

Fechas flexibles

Uno de los consejos más efectivos es ser flexible con las fechas de viaje. Volar entre semana, especialmente martes o miércoles, suele ser más barato que hacerlo viernes, domingo o lunes. También se recomienda evitar los días pico como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

Compara precios 

Además, plataformas como Google Flights, Skyscanner, Kayak o Hopper permiten comparar precios fácilmente y configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios bajan. Según los especialistas, estas herramientas son fundamentales para identificar ofertas relámpago o fluctuaciones de tarifas.

Viaja ligero

Elegir aeropuertos alternativos es otra estrategia útil. A veces, salir desde una ciudad cercana o llegar a un aeropuerto secundario puede significar un ahorro importante, aunque implique una conexión adicional o un traslado extra.

También se recomienda viajar con poco equipaje, ya que muchas tarifas económicas no incluyen maletas en bodega. Viajar solo con equipaje de mano permite aprovechar las ofertas de aerolíneas de bajo costo sin cargos adicionales.

Finalmente, un tip menos conocido pero eficaz es buscar vuelos en modo incógnito o borrar las cookies del navegador. Esto evita que los buscadores de vuelos suban los precios tras búsquedas repetidas desde el mismo dispositivo.

