The Honey Comb, emprendiendo en tiempos de crisis

Entre los beneficios de la miel están sus propiedades antibacterianas, según The Honey Comb.

La apicultura siempre ha estado presente en la vida de Yadira Campos, de 27 años. Entre los recuerdos más destacados de su infancia están los días en los que acompañaba a su padre, César, a cosechar miel en Vinces, provincia de Los Ríos. Esas jornadas permitieron a la creadora de The Honey Comb familiarizarse con la actividad desde temprana edad; pero no fue hasta el año pasado que decidió involucrarse aún más y constituir una marca.

Desde entonces, César y Yadira forman un equipo de trabajo: él es quien está a cargo de la producción; ella, de la promoción y comercialización de los diferentes tipos de miel que integran su catálogo, comenta a Diario EXPRESO la emprendedora, quien estudió Negocios Internacionales en Estados Unidos, sobre el proyecto que arrancó oficialmente en marzo.

La idea se venía desarrollando desde abril de 2019. Como proveedor, su padre vendía miel por galones y canecas en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador —cuenta— pero no tenía una marca consolidada, es así que le propuso crearla y establecerla en redes sociales como Instagram, bajo el nombre @thehoneycomb.ec.

Miel pura, miel con cera, miel con polen y polen puro son algunos de los productos que ofrecen —en distintas presentaciones— a través de esa plataforma. Yadira, oriunda de Quevedo, explica que los sabores y colores de estos pueden variar dependiendo de la floración en que se encuentren las abejas, a las que describe como el “animal más trabajador que se pueda conocer”.

Emprender en tiempos de coronavirus

El inicio de este emprendimiento familiar coincidió con la crisis sanitaria del COVID-19 en Ecuador, donde se decretó estado de excepción, el pasado 16 de marzo de 2020. Apenas 11 días antes, compartían la primera publicación en @thehoneycomb.ec, en la que promocionaban su producto estrella; pero con el coronavirus, también llegaron las dificultades para la comercialización.

“Cuando empezó la cuarentena se nos complicó mucho: dejamos de vender miel un mes”, cuenta Yadira, quien indica que decidieron suspender temporalmente los envíos a nivel nacional como medida de prevención, por lo que ahora se enfocan mayormente en Guayaquil, donde realizan entregas a domicilio de lunes a sábado.

Frente a este panorama, ella destaca la necesidad de innovar, de tener paciencia y de aferrarse a las redes sociales, que considera una de las vías más efectivas para comunicar y vender. En estas plataformas muestra a sus seguidores y potenciales clientes los beneficios que el consumo de miel y polen suponen para la salud.

Hoy la demanda ha crecido: “las personas están buscando muchísimo la miel”, asegura. Los pedidos se reciben y se entregan a diario. “Lo que ha cambiado es que antes yo los hacía personalmente; a mí me gusta dar un servicio personalizado en todos mis emprendimientos”, señala Yadira, quien tiene otros dos proyectos, Mapi y Keeping Memories.

“No solo con este proyecto, sino con los dos anteriores me he topado con algunas dificultades. Pero hay formas para llegar a tener muchos beneficios como emprendedor”, expone la creadora de The Honey Comb y resalta la importancia de acoplarse a la situación.