Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) revela que la terapia CAR-T, específicamente la axicabtagene ciloleucel, se posiciona como una opción terapéutica eficaz en el tratamiento del linfoma difuso de células grandes B (LDCGB), incluso como segunda línea de tratamiento.

Un estudio revela cómo sucedió la explosión cósmica más grande del planeta Leer más

Hasta hace unos años, las terapias CAR-T se utilizaron como último recurso para combatir tumores malignos de la sangre que no respondieron a otros tratamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, han demostrado su eficacia y ahora se están considerando como una opción más en el arsenal terapéutico contra el cáncer.

El estudio, denominado ZUMA-7, publicado recientemente en The New England Journal of Medicine, destaca que aproximadamente el 60% de los pacientes con LDCGB se curan con el tratamiento de primera línea. Sin embargo, aquellos pacientes con factores de mal pronóstico al diagnóstico tienen menos posibilidades de curación con este tratamiento inicial. Es en este contexto que la terapia CAR-T, específicamente la axicabtagene ciloleucel, se muestra como una opción prometedora para adelantarse al segundo paso del tratamiento, superando la quimioterapia más agresividad y el trasplante de médula.

El LDCGB es un subtipo histológico agresivo de los linfomas no Hodgkin, y su incidencia aumenta con la edad. Los pacientes primariamente refractarios o en recaída temprana (en los primeros 12 meses) presentan un pronóstico muy pobre a largo plazo, y los resultados con el trasplante autólogo no superan el 20% de pacientes vivos y libres de enfermedad. Por lo tanto, la terapia CAR-T representa una necesidad médica no cubierta y brinda nuevas esperanzas a estos pacientes.

Estos son los síntomas para detectar a tiempo el cáncer de pulmón Leer más

El estudio ZUMA-7 revela que la axicabtagene ciloleucel como tratamiento de segunda línea para pacientes con LDCGB refractario o en recaída temprana ofrece una supervivencia global significativamente más prolongada que los tratamientos estándar. Los datos presentados en ASCO muestran una reducción del 27,4% en el riesgo de muerte y una mejora relativa del 38% en la supervivencia global en comparación con el tratamiento convencional. Además, se resaltaron similares que el perfil de seguridad de la terapia CAR-T no ha presentado cambios significativos, siendo a los estudios previos.

El impacto de este avance es significativo, ya que representa el primer tratamiento en casi 30 años que mejora de manera significativa la supervivencia frente a los tratamientos estándar existentes. El director de Investigación Clínica de Linfoma y profesor asociado del Departamento de Linfoma/Mieloma del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, Jason Westin, afirma que este avance cambiará el estándar de tratamiento actual para pacientes con LDCGB refractario o en recaída temprana.

Es importante mencionar que existen otros ensayos clínicos en curso que evalúan la eficacia de diferentes terapias CAR-T, como la lisocel maraleucel, en el tratamiento del LDCGB. Estas terapias han recibido la aprobación de agencias reguladoras como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), y ya están siendo utilizadas en la práctica clínica en algunos países.