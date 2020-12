Teleasistencia para la contención emocional

En un poco más de un mes, el servicio de Teleasistencia Psicológica de la Cruz Roja del Guayas ha recibido cerca de 90 pedidos de atención. Cuatro profesionales de planta y tres voluntarios se encargan de ser ese soporte que necesitan las personas que están del otro lado del teléfono.

La institución, conocida por sus actividades humanitarias, emprendió esta iniciativa gratuita para ayudar a las personas a enfrentar los problemas emocionales generados como consecuencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Ha sido un proceso que les ha permitido descubrir lo que muchos están pasando. Hay quienes no saben cómo procesar el duelo y sienten que no van a poder reponerse de la muerte de un ser querido, especialmente en tiempos tan duros como la pandemia.

La psicóloga Marjorie Barrazueta, vocera del servicio de teleasistencia, dice que estos contactos permiten educar a la población sobre cómo enfrentar lo que sienten. “Se le permite a la persona ese espacio para que pueda entender que el duelo es un proceso traumático, que cualquier impacto grave en un principio va a ser muy fuerte, que va a desorientar, a desorganizar. No se va a olvidar, pero a medida que va pasando el tiempo, va a bajar el impacto y a ayudar de alguna manera a reorganizar nuestra vida”, indica.

Hay también, y en cantidades importantes, quienes no saben qué hacer ante la crisis económica que enfrentan, que les están causando problemas para dormir, falta de apetito, irritabilidad y miedo. Allí es cuando les hablan de la importancia de mantener la calma, pues si se enferman no podrán buscar trabajo. Dialogan también acerca de las opciones, como esas habilidades no explotadas y que podrían convertirse en un medio de sustento.

Y en esos pedidos de ayuda, también están quienes enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar.

Para acceder a este apoyo emocional, lo primero que debe hacer el solicitante es llenar un formulario que consta en las redes de la Cruz Roja, en el que deben colocarse los datos básicos, el número de contacto, los horarios de disponibilidad y una pequeña descripción de su malestar. Luego, uno de los psicólogos se contacta con el solicitante, a través de llamadas telefónicas o videollamadas. Cuatro seguimientos, que duran un máximo de 30 o 35 minutos cada uno, dan ese soporte. Pero cuando el problema va más allá y requieren de medicación o tratamiento psiquiátrico, se realiza la derivación.

Este servicio de la Cruz Roja se une a otros públicos, de universidades, fundaciones y parroquias de Guayaquil que intentan ser un apoyo frente a los efectos psicológicos causados por la pandemia.

Clasificación

Los profesionales clasifican los casos en códigos verde, amarillo o rojo. Quienes deseen acceder al servicio pueden enviar un WhatsApp al 0996242997 o al 0996924589.