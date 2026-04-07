Taisha activa atención pediátrica tras alerta por muertes infantiles

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Hospital Básico San José de Taisha habilita desde el 7 al 9 de abril atención pediátrica especializada sin cita previa para niños de comunidades amazónicas, en un intento por reducir brechas de acceso a salud infantil. La jornada incluye controles de crecimiento, vacunación y tratamiento de enfermedades frecuentes. La iniciativa se activa tras la muerte de una bebé en Morona Santiago, un caso que evidenció las dificultades para atender emergencias en zonas rurales aisladas.

El Hospital Básico San José de Taisha habilitó durante el 7 y 9 de abril una jornada de atención pediátrica especializada dirigida a niños y niñas de la localidad y de comunidades cercanas, como respuesta a la demanda de servicios médicos específicos para la población infantil en esta zona de la Amazonía ecuatoriana.

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La atención se desarrollará con el respaldo de un profesional del área de pediatría que brindará consultas médicas a lo largo del mes, en un espacio que busca cubrir controles básicos y seguimiento de patologías frecuentes en la niñez.

Los servicios activos

Evaluaciones de crecimiento y desarrollo

Control nutricional

Revisión de esquemas de vacunación

Diagnóstico oportuno

Tratamiento de enfermedades pediátricas.

Las consultas se atenderán en horario de 08:00 a 17:00 bajo la modalidad de libre demanda, es decir, sin necesidad de una cita previa. La iniciativa está enfocada en facilitar el acceso a salud infantil, especialmente para familias que viven en comunidades rurales o de difícil acceso.

La habilitación de atención pediátrica ocurre tras la muerte de un menor de edad mientras recibía atención en esa casa de salud.Cortesía

Muerte de un menor en hospital de Cuenca

La habilitación de atención pediátrica especializada en el Hospital Básico San José de Taisha ocurre tras la muerte de un menor de edad mientras recibía atención en esa casa de salud, un hecho que generó preocupación en la comunidad.

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Atsawai Mishel Shunta Mayak falleció la noche del domingo en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, a donde fue trasladada en estado crítico desde Macas, en la provincia de Morona Santiago. Según información de la Coordinación de la Comunidad Achuar, la menor presentaba síntomas de tos y fiebre desde hacía más de dos semanas, antes de que su condición se agravara.

La bebé fue evacuada la mañana del sábado debido a su estado de salud, pero murió menos de 24 horas después de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

Era originaria de la comunidad Achuar Shuinmamus, ubicada a aproximadamente cinco horas del puesto de salud más cercano, en Ipiak, una distancia que para muchos habitantes de la zona representa una barrera crítica ante emergencias médicas.