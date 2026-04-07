EN VIVO | Always Ready vs Liga de Quito HOY: Sigue aquí las acciones del duelo de Copa Libertadores
El conjunto albo tiene todo listo para iniciar su ruta en la fase de grupos de la Copa. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro en Bolivia
La Copa Libertadores vuelve a las nubes. Este martes 7 de abril, el Estadio Municipal de El Alto, situado a la impactante altitud de 4.150 metros, será el escenario del debut de Always Ready y Liga de Quito en la fase de grupos del certamen continental.
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El encuentro, programado para las 19:00 (hora de Ecuador), marcará el pulso de un Grupo G que promete ser una batalla de resistencia y estrategia. El arbitraje está a cargo del colombiano Carlos Ortega Jaimes.
Alineación de Liga de Quito ante Always Ready
- Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Gian Franco Allala, Luis Segovia; José Quintero; Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Rodney Redes, Alexander Alvarado y Deyverson.
Partido por iniciar...
Liga de Quito visita sueño boliviano en su primera prueba en Copa Libertadores. Always Rady es su rival de turno para abrir su participación en el Grupo G.