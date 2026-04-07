EN VIVO | Always Ready vs Liga de Quito HOY: Sigue aquí las acciones del duelo de Copa Libertadores

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

La Copa Libertadores vuelve a las nubes. Este martes 7 de abril, el Estadio Municipal de El Alto, situado a la impactante altitud de 4.150 metros, será el escenario del debut de Always Ready y Liga de Quito en la fase de grupos del certamen continental.

Lea también: Barcelona SC vs Cruzeiro HOY: Alineaciones y canales de transmisión EN VIVO en la Copa Libertadores

El encuentro, programado para las 19:00 (hora de Ecuador), marcará el pulso de un Grupo G que promete ser una batalla de resistencia y estrategia. El arbitraje está a cargo del colombiano Carlos Ortega Jaimes.

Alineación de Liga de Quito ante Always Ready

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Richard Mina, Gian Franco Allala, Luis Segovia; José Quintero; Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Rodney Redes, Alexander Alvarado y Deyverson.