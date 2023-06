Sumergidas en el look sirena

Hay una tendencia a la vista. Con el estreno de la película 'The little Mermaid' (La sirenita) los looks de temporada nos llevan a sumergirnos en la magia y fantasía que otorgan los diseños tipo sirena.

RELACIONADAS Looks muy Heat

Esto es conocido como el Mermaid core -un estilo aesthetic- que se inspira en estos personajes de ficción y busca recrear su aspecto en la ropa y los accesorios. El resultado, outfits super sexys y cargados de feminidad.

¿Están preparadas para esta transformación? La combinación más viral es la falda a la cadera con detalle V en la zona del vientre, y a su vez, combinada con tops. Estuvo en algunas colecciones de las semanas de la Moda, como las de Bottega Veneta o Balmain, y pasó a ser la más usada en las calles.

Mientras daba un vistazo a las fashionistas locales, vi estos estilismos en Michela Pincay quien estuvo de animadora en los Premios Heat. Y en otras fashionistas como Gala Alvear quien también se anima a llevar este set para destacar su silueta.

Pero el set de falda y top no es el único, se puede apuntar a esta moda con vestidos cortos o largos de tonos nacarados y texturas brillantes para crear ese efecto de encanto marino. Los diseños trabajados en lentejuela son los favoritos para simular las escamas de la cola de la sirena.

¿Quién diría que una película podría causar tanto revuelo en la moda? Y alístense para más porque en julio veremos el Barbie core.