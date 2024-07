Suad Quessep: “Soy una doctora y mujer que también quiere verse bien”

Los elegantes looks son clave en su estilo cuando no viste uniforme médico.

Su caminar y forma de hablar llevan la seguridad de una mujer que marca presencia. Es Suad Quessep, cirujana plástica facial y experta en temas de rejuvenecimiento. Vive constantemente actualizándose. Y aunque pareciera que su ritmo fuera 24/7, no se deja consumir por las redes sociales, ni por la “perfección” que algunos quieren mostrar desde el otro lado de la pantalla.

Ella apuesta a la autenticidad. Cree que la construcción de imagen debe ser integral, y eso ha hecho que su estilo impacte a muchos. Escotes sutiles, elegancia en variedad de tonos, y sobre todo, feminidad absoluta.

Con 20 años de trayectoria en el mundo de la belleza, ha tenido de pacientes a famosas como la actriz Erika Vélez o la maquilladora y empresaria Andrea Navarrete. No niega que este rubro la hace también estar al tanto del pulso de las tendencias. En medio de variedad de outfits, joyas y calzado reveló a SEMANA las claves de su estilo que no pasa desapercibido.

En 5 preguntas

- ¿Esta profesión la fue haciendo más glamourosa?

Al contrario, más sencilla (risas). Antes, solía trabajar con vestidos formales y tacones, pero a diario trabajo cerca de 10 horas ¡y de pie! En buena hora, desde hace cinco años, vi la comodidad de trabajar con uniformes, medias de comprensión, zapatos deportivos -que ya no me los quito- a excepción de que vaya a un evento. Soy doctora pero también una mujer que quiere verse bien.

- ¿Cómo es su estilo cuando deja el uniforme?

Soy muy elegante. Eso viene en el ADN, y de mi mami. Ella tiene 80 años y le gusta vestir impecable. Fue Miss Panamá, y yo en cambio, participé en Miss Colombia hace 40 años, mientras estudiaba medicina.

- La cabellera larga ha sido una de sus protagonistas ¿se la cortaría?

¡No! Siempre la he tenido larga y me encanta. Ahora es cuando más larga está (por la cintura) y la sé manejar muy bien, con ondas o liso.

- ¿Qué diseños guarda en su armario?

¡Amo el diseño latino! Me encantan los accesorios; suelo ir a una feria en Cartagena y elijo los trabajados de manera artesanal. También me gusta el calzado brasileño. No soy de marcas, me gusta el diseño.

Tiene fascinación por los maxi accesorios elaborados por artesanos. Foto: GERARDOMENOSCAL

- ¿Cómo define la belleza?

Creo que la imagen tan construida a veces no es real. Para mí, la belleza está en la individualidad. No hay nada más bonito que ser solo tú. ¡Somos únicos! En mi caso, cómo me veo, no solo es el resultado de lo que vista, o la crema que me pongo, sino el estilo de vida y cómo me cuido.

En su look

- Diseñadores favoritos: En su mayoría son colombianos y ecuatorianos como Silvia Tcherassi, Diego Guarnizo, Alex Franco.

- Prendas que la caractericen: Los vestidos.

- Lo que menos le gusta vestir: El jean. Casi no hay en mi armario.

- Color: Tengo atracción fatal por el blanco.

- Perfume: Chanel y Dior.

- Rutina de cuidados: Uso protector solar cada 3 horas, ya sea que esté en exteriores o bajo techo. Me aplico toxina botulínica dos veces al año. Y asimismo, me inclino por la belleza regenerativa. Ayuda a que una misma produzca colágeno, y activa el enlentecimiento del envejecimiento. Ya me he hecho dos sesiones, empecé el año pasado.

- Cómo mantiene el físico: Voy al gimnasio todos los días a las 6:00. Y desde hace once años tengo una dieta anti inflamatoria (sin gluten y lácteos) por un tema de salud. Tenía metaplasia gástrica.

- Tip para un cabello 10/10: No aplico calor, si quiero ondas, le pongo rulos. Lo lavo las veces que sea necesario porque para que crezca, es importante tener el cuero cabelludo sano. Y tomo oligoelementos (magnesio, selenio y zinc).

