Sus coberturas en el Mundial de Qatar 2022 fueron de las más virales. Desde las gradas de los estadios, después de los partidos o en las calles, hizo reportajes y entrevistas sobre todo lo que acontecía en torno a la Tri.

Es el guayaquileño Stefano Navas (28), a quien no hay jugada del fútbol ecuatoriano o extranjero que se le escape, ya sea para comentarla o ponerla a debate.

A casi once años de su debut en el mundo televisivo, contó a SEMANA cómo ha sido su camino en el periodismo deportivo, en el que no solo ha ganado espacio por su credibilidad, sino también por la manera en que ha construido su imagen.

“El terno me da seguridad”

El fútbol es una de sus pasiones y a él le interesa contarlo de la mejor forma. Para eso se ha valido de su espontaneidad y capacidad analítica, pero también del cuidado de su imagen.

“En el set de TV nunca me va a faltar un terno, o una camisa formal. Siento que van con mi personalidad”, confiesa. Empezó en ‘Fútbol Uno Sport’, luego pasó a ‘De campeonato’ (ambos en Canal Uno) y después continuó su carrera por otros programas y canales.

“El doctor Marcos Hidalgo y Joselo Sánchez fueron mis primeros referentes”, dice. La formalidad ha sido entonces su carta de presentación. “Me siento bien vistiendo terno, estando delgado o un poco gordito, no me da pena decirlo. Pero ese tipo de vestimenta me hace sentir seguridad”.

"A veces se torna un poco cansado vestirse todos los días con corbata". Juan Faustos

Dice que su estilo es más relajado los fines de semana. “A veces se torna un poco cansado vestirse todos los días con corbata. Tal vez recuerden una imagen de Diego Arcos, (quien también es mi referente) vistiendo camisa, blazer y corbata para la parte en que lo enfoca la cámara, y abajo solo shorts. Y de hecho es lo que hago ciertos sábados”, admite.

Sin embargo, a la hora de encontrar la noticia, transmitir partidos o entrevistar a jugadores, se viste ‘todo terreno’.

“Para llegar alto, hay que ir al lodo. Entonces, en ese trabajo de campo no me complico. Me visto con jean, camiseta y zapatos deportivos blancos, que van con todo”, añade entre risas. Ese estilo lo ha lucido no solo por los diferentes estadios del país, sino también en Qatar. “Por esos videos que subí al Instagram me llamaron incluso de Telemundo para que haga entrevistas”.

“Creo que los futbolistas y también los periodistas deportivos son hoy sinónimo de buen vestir”, opina.

El cuidado de la imagen es fundamental. JFS

“La imagen vende”

A Stefano no solo es habitual verlo en el Canal del Fútbol, donde actualmente labora. Por su estilo ha podido ser elegido como maestro de ceremonias en galas deportivas. La más reciente fue con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Ecuabet, donde se pudo codear con los mejores futbolistas del país.

Asimismo, ha sido escogido por marcas para generarles contenido como influencer y, entre esas, también destacan las de moda.

347 mil seguidores

“La imagen vende, pero también hay que prepararse”, sostiene, y esa credibilidad ha hecho que su comunidad en Instagram ascienda a 347 mil seguidores hasta el momento.

En su estilo también resalta el corte de cabello, un asunto no solo de los futbolistas, sino también de los que lo cuentan. En su caso, lleva el ‘burst fade’, el cual es rebajado a los costados. Muy al estilo del argentino Rodrigo de Paul.

Con ello deja claro que moda y fútbol pueden ir de la mano. Y no se pierde en absoluto la credibilidad.

