Sonia Luna: “Me siento más segura y competitiva”

Solo han pasado dos meses desde que confirmó su participación en el Miss Grand International en representación de Ecuador y la guayaquileña Sonia Luna ha sabido demostrar por qué ha recibido este título.

Entre muchas otras razones, su estilo, tal y como se ha podido comprobar en sus recientes editoriales fotográficos y eventos.

Hoy, ya se encuentra en Bangkok, Tailandia, donde realiza un obligado aislamiento de 14 días, previo a la competencia presencial por ganar la corona.

Sin embargo, días previos al viaje conversó con SEMANA, donde reveló sus secretos de belleza y claves de sus estilismos que sirven de inspiración para más de 72 mil seguidores en Instagram.

Embajadora de moda latina

Los diseños latinos tienen en ella a una perfecta embajadora. Cuando se sube a un escenario, en sus vestidos figuran algunos de los nombres más destacados del país, como Eduardo Villamar. Asimismo siente admiración por el talento venezolano, como el de Deyalis Picado. “Ambos me han hecho unos diseños fantásticos para este certamen en Tailandia”, comenta. En total llevó ocho trajes de gala en su maleta de los cuales nos anticipó la textura. “Me encanta el brillo, es algo que adoro”.

Y en el día a día (mientras no tenga un show de belleza) Sonia sabe el poder del menos es más. Ella se apoya en los complementos para realzar piezas básicas como los looks de este editorial, en el que un buen cinturón, aretes o stilettos son protagónicos. Eso sí, los pantalones, shorts o faldas de talle alto son capaces de llamar su atención cuando quiere armar un outfit. “Me encanta la ropa que marca la cintura; es mi truco al vestir para que mis piernas se vean aún más largas”, revela.

Su anterior título fue Reina de Guayaquil 2017. Cortesía Samuel Prieto

Secretos detrás de su figura

De 1,78 metros de estatura y silueta esbelta, la Miss Grand Ecuador confiesa que detrás de eso hay mucha disciplina. “He bajado 22 libras desde diciembre hasta la fecha. Lo he logrado entre comer sano (carbohidratos, vegetales, proteínas) y ejercicios funcionales”, dice y agrega: “Me parece justo mencionar que también he recibido tratamientos estéticos como carboxiterapia, hidrolipoclasia, sueros de alcachofa y he tomado full diuréticos como té verde”.

Es así como, en dos meses (y considerando cómo son los menús de Navidad y Fin de Año), logró de forma disciplinada estar lista para Tailandia.

“Vi esta oportunidad como un reto personal. Ahora me siento más segura y competitiva... Y sé que tendré una recompensa asombrosa”, concluyó.

Sus 5 favoritos

Tacones: Tengo de 18 cm de altura (¡y más!). Si debo ponérmelos para decir ‘soy Ecuador’ ante el mundo, pues lo hago.

Perfume: Flowerbomb, de Viktor & Rolf.

Referente de estilo: Denisse Klein, me parece que es una mujer muy elegante.

Dónde consume moda: Instagram, Pinterest y full tutoriales de Youtube.

El toque en su look: Uso uñas acrílicas reutilizables. Además de que son mi emprendimiento, me sacan de apuros. Me demoro solo cinco minutos poniéndolas y las combino según el look que utilice.

“Me empodera todo lo que he sido, soy y seré. Me ha gustado la evolución y la confianza que he ganado. Soy cada una de mis experiencias... Voy creciendo, aprendiendo, pero mi esencia siempre va a ser la misma”. Sonia Luna

Personal