Propósitos del 2025: Estos son los que sí durarán todo el año

Empezamos un nuevo año y, seguramente, ya incumplimos algunos de los propósitos que nos impusimos con fervor el 31 de diciembre. No te sientas mal, no eres el único, a todos nos pasa.

¿Qué está mal? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué no podemos cumplir ni un solo propósito durante todo el año? La respuesta te dará un alivio y te impondrá nuevos retos.

Lo primero que hay que aclarar es que el problema no eres tú, el problema es la falta de enfoque. Sí, dirigimos todo nuestro esfuerzo a un solo objetivo, pero internamente no tenemos el poder necesario para mantener nuestra meta en el corto plazo.

Hoy quiero invitarte a redirigir tu enfoque a algo que manejas y que sí puedes mantener durante todo el 2025: el control de tus emociones. Desde ahí será más sencillo cumplir el resto de metas que quieras lograr.

Pongamos un ejemplo. Digamos que tu meta para 2025 es bajar unas cuantas libras que ganaste, sobre todo, en diciembre (la mayoría comimos en exceso) y quieres ir al gimnasio a diario. Sin embargo, en la primera semana del año hubo feriado y luego tenías demasiado trabajo que cumplir. Las rutinas del gym tuvieron que esperar y postergarse.

Si el control está en tus emociones y no en lo exterior, entonces podrás cambiar el ejercicio con máquinas de gimnasio por una caminata matutina o una rutina corta de actividad física por las mañanas en casa. Es decir, no dejas que el exterior arruine lo que el interior desea. Recuerda que tú no controlas lo que sucede afuera, tu única responsabilidad es administrar eficientemente tus emociones para que lo que pase en tu día no influya negativamente en tu ánimo ni en tus propósitos.

Un tip adicional, si quieres bajar de peso, primero analiza y mejora tus motivaciones. ¿Lo haces por vanidad? Esa motivación es efímera y no te acompañará por todo el año. ¿Lo haces por salud? Mucho mejor. ¿Lo haces porque quieres tener una vida saludable y acompañar a quienes amas por más tiempo y en mejores condiciones físicas, además de querer verte y sentirte bien? Excelente. El amor propio y el amor por los demás siempre están ahí, esa es la motivación que durará 365 días y hasta más.

Finalmente, no te castigues ni te maltrates emocionalmente si un día fallas en tu meta. La vida no es una carrera de velocidad, todo lo contrario, es un camino que se debe transitar en paz, armonía y tratando de disfrutarla de una forma sana y amable. Feliz año y feliz vida con los que más quieres.

