Estos son los conflictos que sirven de poco y desgastan mucho

No han sido días fáciles, ¿verdad? Hemos tenido semanas de saturación política y noticiosa en nuestro país. No hay red social, medio de comunicación, ni conversación familiar que no haya estado inundada por campañas, promesas y ofrecimientos electorales.

Y eso no está mal. Cada uno selecciona qué ver, qué escuchar y a qué prestar atención. Lo peligroso es dejar que ese ruido político trascienda a la vida cotidiana. Es decir, que lo que vemos distorsione la realidad al punto de generar posturas extremas. En otras palabras, que el bombardeo de información afecte tu relación con el mundo.

Te explico. Está muy bien que tengas una tendencia ideológica y política, que quieras que un candidato gane y que creas en sus promesas. Lo que no está bien es que permitas que esos pensamientos sean motivo de enfrentamiento con otros. Que arruines un almuerzo familiar porque tus primos y tías no están de acuerdo contigo.

Y es esa polarización la que tanto daño le hace a un país que tiene muchos problemas como el nuestro. En lugar de fijarnos en los males que nos rodean, nos concentramos en enojarnos con quien piensa diferente, con el otro. No importa si son familiares o seres queridos. Nos conflictuamos por ideas y promesas que hacen personas que ni siquiera nos conocen.

La trampa de la polarización

¿Te parece lógico? A nadie le hace sentido pelear con tus amigos por la política, pero eso sucede muy a menudo. La buena noticia es que podemos erradicar ese problema de inmediato de nuestras vidas.

¿Cómo? Solo hay que recordar que no todos pensamos igual. No es obligatorio tener un pensamiento uniforme y, es más, a veces las diferencias son útiles porque nos hacen conocer realidades que ignorábamos.

También es bueno ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué apoya otra tendencia política? ¿Qué le hace creer a otro personaje? Quizás ese análisis nos permita entender qué hay detrás de las diferencias que parecen irreconciliables, pero que no lo son.

No es momento de pelear, es momento de unirnos para acabar con los males que afectan nuestra vida y pueden ser fatales para el futuro de nuestros hijos.

