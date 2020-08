¡Soltero y con más de 40!

Tener 40 o superar esa edad y seguir soltero, no impide ser feliz.

Desde que llegó a la década de los 40, Patricia comenta que sus padres y amigos no dejan de preguntarle cuándo por fin “cumplirá su misión en la vida, de casarse y tener hijos”. Esta frase la escucha con frecuencia, pese a que siempre les dice que es feliz con su soltería porque tiene un buen trabajo y viaja mucho.

Este caso no es aislado, es similar al de muchas otras mujeres y hombres que cuando sobrepasan los 30, comienzan a recibir comentarios como “ya te quedaste en la percha” o “no tienes suerte en el amor”. Sobre ello, la psicóloga Cristina Castillo reconoce que estas frases muy comunes de escuchar en el pasado, aún siguen presentes.

Según la profesional, los mensajes con connotación de desaprobación o negativos solían darse en mayor porcentaje a las mujeres en comparación a los hombres. “Sobre ellas existía la presión social de que necesitaban un ‘compañero’ para ser felices porque como dependían económicamente de sus padres, a futuro se convertían en una carga para su familia, si no se casaban pronto. Además, había el prejuicio de que así la mujer tenga trabajo y sea exitosa profesionalmente, no iba a ser 100 % feliz porque le faltaba algo para estar completa”.

El panorama es distinto en los hombres, a ellos se los suele ver como un soltero codiciado y difícil de ‘atrapar’.

El utópico final feliz

Para la psicóloga Melanie Cabrera, la idea de que las personas deben encontrar ‘al amor de sus vidas’ para ser felices, también tiene relación con los mensajes presentes en series de televisión, novelas o películas. “La mayoría de estos contenidos siempre terminan cuando la chica o el chico encuentra el amor, así se vende la idea de que con un compañero (a) a su lado se encuentra la alegría absoluta”.

Los optimistas

Sin embargo, hay quienes disfrutan su soltería, y ven en este estado, oportunidades como: comenzar un negocio, poner en marcha un proyecto, viajar con frecuencia, asistir a reuniones sociales, conocerse mejor a sí mismos, practicar algún deporte o técnica de relajación mental. Ven el mundo de colores y están siempre dispuestos a nuevos desafíos sin poner como prioridad encontrar a una pareja.

Estar soltero es una oportunidad para reforzar vínculos familiares y sociales.

A partir de los 40 las prioridades van más allá de pensar encontrar pareja. Shutterstock

Razones de la soltería

Por decisión propia: se da porque ni él ni ella desea entablar una relación seria con nadie y “prefieren concentrarse en el área laboral, recorrer el mundo, consolidar sus círculos sociales, capacitarse o practicar un hobbie”, asiente Castillo.

En el caso de las mujeres, ahora también han ganado mucho más autonomía y poder en la parte personal, laboral y económica. Quienes han pasado por un divorcio o separación previa y tortuosa, también pueden llegar a tomar la decisión de estar solos porque no quieren volver a lidiar con lo mismo.

No encuentran pareja. A este grupo pertenecen las personas que sí desean compartir sus vidas con alguien pero aún no lo logran. Es ahí cuando empieza el dilema de envejecer o no solos.

Recuerde

Invierta tiempo en su soltería, involúcrese en actividades que lo diviertan, le apasionen o lo hagan crecer personal y profesionalmente.

La felicidad está en sus manos, y no necesita de una pareja para serlo. No hay un modelo de vida para todos.

La pareja no debe serlo todo porque si deposita por completo su confianza y felicidad en una persona, en el momento que esta se vaya, usted se va desmoronar..

La edad no determina si va a tener o no una pareja a largo plazo. Si llega a sentir que la soledad lo sume en una profunda tristeza o depresión (llora mucho, está desanimado y no quiere salir) visite al psicólogo para conocer el origen de su malestar y cómo solucionarlo.

Cuanto más inteligente es una mujer, más difícil casarse, señala una investigación publicada en el medio británico Sunday Times. Según el trabajo, las féminas tienen un 40% menos de posibilidades de contraer matrimonio si son exitosas. En el caso de los hombres, mientras más preparados, cuentan con 35 % más oportunidades de contraer matrimonio.

Datos

Desde el 2007, cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Single (o soltero). Esta tendencia comenzó en Europa y Estados Unidos.

La gamofobia es un término utilizado en la psicología que hace referencia a las personas que le tienen miedo al compromiso.