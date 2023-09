El síndrome de la persona rígida sigue mermando la salud de Celine Dione

Este raro trastorno neurológico autoinmune que afecta a la intérprete canadiense Celine Dion se caracteriza por la rigidez y espasmos musculares muy violentos y dolorosos, que afectan de manera considerable a las cuerdas vocales. Además de provocar una intensa sensibilidad a estímulos como el sonido y las luces, impacta severamente a quien lo padece, trastocando su estilo de vida.

El caso de Celine no es la excepción. Según recientes revelaciones de su hermana Claudette Dion a la revista canadiense Hello, el panorama es desolador, ya que los síntomas del síndrome son cada vez más intensos en el cuerpo de la cantante. “Ella está luchando todos los días para superar sus dificultades. La situación no ha mejorado. Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. La gente suele levantarse de un salto por la noche por un calambre de ella en la pierna o en la pantorrilla; esto es un poco así, pero en todos los músculos”.

Aunque Celine cuenta con un equipo completo de médicos y un terapeuta deportivo personal, además de que está ingiriendo medicamentos que ralentizan la enfermedad y sigue tratamientos de vanguardia como el de la plasmaféresis (que consiste en extraer y purificar la sangre para eliminar los anticuerpos dañinos), el síndrome de la persona rígida no tiene cura.

Sin embargo, la fe mueve montañas y eso le sobra a Claudette, quien espera que se suscite un milagro que cure a su hermana de esta agónica enfermedad que la afecta física y emocionalmente. Y así la artista de 55 años, pueda volver a disfrutar de su familia, de sus adorados hijos, René Charles, Eddy y Nelson que se han convertido en su fortaleza, y retomar la música, su gran pasión.

"Es importante recordar que las enfermedades asociadas con trastornos del movimiento progresan y entre más temprano se atienda, el avance puede ser controlado de mejor manera"

Dr. Héctor Frisbie, médico mexicano.

CONOZCA MÁS SOBRE EL SÍNDROME

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad autoinmune y neurológica en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal). Se presenta entre los 30, 50 y 60 años, más en mujeres que en hombres. "Se la asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitiligo y la anemia perniciosa. También con ciertos tipos de cánceres como el de mama, pulmón riñón, tiroideo, colon y algunos tipos de linfoma", refiere el médico mexicano Héctor Frisbie.

Es una enfermedad de difícil diagnóstico. Se puede recurrir a un análisis de sangre para medir los anticuerpos de descarboxilasa de ácido glutámico (GAD) que se encuentran en niveles elevados en quienes padecen del síndrome.

A criterio de los Institutos Nacionales de la Salud, el tratamiento puede incluir altas dosis de benzodiacepinas, diazepam, baclofeno o inmunoglobulina intravenosa. Los medicamentos anticonvulsivos y para el dolor también son eficaces. También se puede recurrir al uso de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) o a la plasmaféresis.

La terapia física y ocupacional puede ayudar a retardar la progresión del síndrome, siempre que sea ejecutada por un profesional que tenga experiencia con la enfermedad para no empeorar los síntomas.

