Silencia tus delirios de grandeza, cuando el orgullo nubla el aprendizaje

Liderar no es imponer, es escucha

A nadie le gusta un presumido ególatra y, desafortunadamente, todos conocemos a alguien así. Una persona que hace alarde de sus logros y cree saber todo. Un erudito de cualquier tema que interrumpe a los demás para que su opinión sea la única válida en medio de una conversación.

Lo más peligroso es que ese alguien seamos nosotros mismos.

¿Por qué es negativo? Porque los delirios de grandeza solo dejan ver un ego exagerado y pocas veces asentado en la realidad. El egocentrismo es la característica más molesta que tienen las personas porque ahuyentan al resto y nos perjudica internamente.

El falso liderazgo del egocéntrico

Los personajes llenos de ego dirán que es positivo tener esa personalidad porque les permite ser los líderes de una manada, los jefes de toda conversación y quienes deciden qué se hace y qué no. En sus palabras, se convierten en ‘cabezas de león’.

Pero esto es falso. El exceso de ego y los aires de superioridad difícilmente generan una de las cualidades más importantes de todo líder: ser respetado. Nosotros no respetamos al egocéntrico. Todos, o casi todos, esperamos el más mínimo error para resaltar todas sus falencias y, en cuanto no comparte la misma sala que nosotros, no dudamos en cuestionar sus hazañas exageradas y poco creíbles.

Y eso no es lo más grave. El principal problema de un egocéntrico empedernido es que cree tener todo el conocimiento que necesita para la vida. Sí, su principal problema no es -aunque importa mucho- la visión que los demás tengan de él o de ella, su lío más grande es que no quiere evolucionar, crecer y mejorar.

Aquí citaré a uno de los estoicos más respetados: Epicteto. Él decía que “es imposible empezar a aprender lo que uno cree saberse”. Es decir, ¿cómo mejorar cuando crees que ya estás en la cúspide del conocimiento.

La humildad no solo es buena para tener una relación armoniosa con el entorno. También es un polo a tierra que nos permite aprender nuevas cosas cada día. Además, nos da la oportunidad de escuchar a otras voces, entender nuevas visiones del mundo y nutrirnos de estas.

Hoy, antes de resaltar tu éxito innecesariamente, pregúntate qué tanto puedes aprender de quienes te rodean y date un tiempo para escuchar, discrepar e incrementar tu conocimiento.

