Estos son los alimentos que manchan los dientes y que quizá usted no sabía

Parte de las aspiraciones de una buena apariencia física es desear una buena dentadura. Una persona con dientes claros y con buen cuidado de la boca resalta mejor que una persona que lo carezca. En sí, esto se debe a la salud de los dientes y la protección que le proporcionemos ante las enfermedades y bacterias que lo puedan afectar.

Lee más: Félix Sánchez Bas habla sobre las críticas a su dirección en la selección

Que la menopausia no afecte tu vida sexual Leer más

Siempre es mejor proteger la apariencia natural de los dientes, y no caer en una condición crítica de salud bucal que requiera la intervención de médicos. Según el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las caries dentales aparecen cuando bacterias malignas crean ácidos que provocan el deterioro de los minerales en el esmalte de los dientes. Estos son causados por el azúcar y almidón de lo que la persona come y bebe. Con el tiempo, la placa dental se endurece, y esto afecta no solo los dientes sino también las encías.

Los dientes constantemente pasan por el proceso natural de perder y recuperar minerales. El fluoruro junto con la saliva repara el esmalte de dientes al reponer sus minerales. Pero si no se prioriza lavar los dientes y se continúa comiendo alimentos con azúcares o almidón, se perderán los minerales más rápido de lo que se pueda recuperar. Esto resulta en caries dentales.

Espacios blancos aparecerán en los dientes donde los minerales se han perdido. Esto es una señal de la aparición las caries dentales. Aún se puede resolver en este punto, y el esmalte puede recuperarse con el cuidado mencionado anteriormente. Pero si los dientes continúan su proceso de caries, se perderán más minerales.

Para proteger los dientes de su deterioro, hay costumbres que tomar:

Lavarse los dientes con pasta dental y enjuagues con fluoruro.

En las rutinas de higiene, utilizar hilo dental para deshacerse de la acumulación de placa en los dientes.

No usar productos con tabaco, incluyendo fumar.

Limitar comidas y bebidas con altos niveles de azúcar y almidón. Formar una dieta nutritiva y balanceada.

Visitar a un dentista regularmente.

En cuestión de alimentación, la revista Clarín enlista algunas comidas que manchan y dañan la apariencia de los dientes.

Café

Vino tinto

Remolachas

Alcachofas

Curry

Vinagre Balsámico

Salsa de soya

Floricienta, frente a frente con los niños del ayer Leer más

Estos alimentos contienen sustancias como taninos, ácidos y pigmentos naturales, dice el medio citado, lo cual puede afectar la erosión del esmalte y empeorar su color.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!