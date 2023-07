El domingo pasado 16 de julio, Sneyder Tenorio, conocido como 'Péker, La Maravilla', falleció a la edad de 17 años, dejando tras de sí una profunda tristeza en sus familiares y en quienes permanecieron su historia.

El joven se hizo viral en las redes sociales siendo un niño después de que un video lo mostrara a la salida de su escuela, luchando para pronunciar una frase: "Aquí nos quedamos hasta que nos vengan a ver". Esta sencilla dificultad para hablar fue solo la punta del iceberg de la difícil y extraña enfermedad que padecía.

Peker, se había enfrentado durante aproximadamente 11 años de esta rara enfermedad conocida como polineuropatía, la cual afectaba su capacidad para moverse y sentir. La enfermedad lo postró en una silla de ruedas y le provocó graves problemas renales, sumergiéndolo además en una profunda depresión.

La polineuropatía que afectaba a Sneyder no solo le impedía moverse con normalidad, sino que también lo sumergía en un estado de constante dolor y malestar. Según su madre, el joven necesitaba un diagnóstico y tratamiento adecuado, pero lamentablemente, no recibió la ayuda y necesita para mejorar su calidad de vida. Esta falta de apoyo llevó a Sneyder a caer en una profunda depresión, la cual no pudo superar y lo condujo al trágico desenlace.

La familia de 'Péker, La Maravilla', había buscado opciones para obtener exámenes y tratamientos especializados en el extranjero, pero se encontró con obstáculos que les impidieron acceder a dichos recursos. El joven necesitaba un examen de secuencia genética, el cual no se realizó, lo que agravó aún más la situación.

Pero, ¿Qué es la Polineuropatía?

La Polineuropatía es una afección que afecta a múltiples nervios en diferentes partes del cuerpo, provocando una disminución en la capacidad para moverse y sentir debido a un daño neurológico. Según el portal de Medline este daño se puede dar por diversas causas, como trastornos autoinmunitarios, cáncer, por varias neuropatías, síndrome de Guillain-Barré, Parkinson, deficiencia de vitaminas y hasta por infección por el virus del Zika.

El desarrollo y el agravamiento de esta afección pueden variar en cada individuo, y algunos casos pueden surgir y empeorar rápidamente en cuestión de horas a días.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la disminución de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, lo que puede llevar a dificultades para tragar o respirar, así como para utilizar los brazos, manos, piernas o pies. Los pacientes pueden experimentar dolor, ardor, hormigueo y sensibilidad anormal en distintas zonas del cuerpo, lo que se conoce como neuralgia. Además, la debilidad muscular es frecuente, afectación de la cara, brazos, piernas o cualquier otra parte del cuerpo. Estos síntomas también pueden ocasionar caídas ocasionales debido a la falta de equilibrio y la incapacidad para sentir el suelo debajo de los pies.

La polineuropatía sensitivomotora representa un desafío complejo para el diagnóstico y tratamiento, lo que subraya la importancia de una mayor concienciación y atención médica adecuada para quienes padecen esta enfermedad.