Nuevo medicamento frena el desarrollo de los cánceres de ovarios y colon

Una gran noticia para los millones de personas que en el mundo padecen de cáncer. El nuevo medicamento contra el cáncer OxaliTEX, l ogra detener por completo el desarrollo tumoral, con muy pocos efectos secundarios tóxicos y con una mayor capacidad de enfrentar la resistencia, según datos de los primeros estudios que se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El fármaco, por el momento, ha sido utilizado con resultados positivos en los cánceres de ovario y de colon, ambos resistente al platino, y que por lo general, tienen mal pronóstico, dice Jonathan Sessler, investigador principal del proyecto y profesor en Universidad de Texas y el MD Anderson Cancer Center (EE.UU.)

OxaliTEX está compuesto de dos partes: una molécula en forma de estrella llamada texafirina que actúa como una especie de camión de reparto, y una versión modificada de un medicamento de platino que se comporta como un paquete tóxico para las células cancerosas, explica la publicación ABC.

Un prometedor avance si se considera que algunos de los medicamentos más utilizados, como el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino, pueden causar, entre otros efectos, daño renal.

Los investigadores aspiran realizar estudios toxicológicos más extensos e iniciar un ensayo clínico fase 1 en humanos después de dos años.

Otra de las ventajas del nuevo fármaco de platino es que contiene modificaciones que lo hacen menos tóxico para las células sanas, es absorbido más fácilmente, reduce al mínimo los efectos secundarios y dificulta que las células cancerosas desarrollen resistencia.

Experimento con ratones

Los investigadores compararon la efectividad de OxaliTEX y el carboplatino (aprobado para tratar el cáncer de ovario) en ratones que portaban tumores. En los roedores que recibieron este último fármaco no se evidenció disminución del desarrollo tumoral, mientras que el primer grupo tuvo un 100 % de inhibición, es decir los tumores dejaron de crecer.