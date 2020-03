Nuevo fármaco contra el colesterol malo

Las pastillas forman parte del tratamiento más eficaz para reducir los niveles de colesterol LDL en sangre, pero ahora un fármaco llamado Inclisiran promete el mismo resultado con la aplicación de dos inyecciones al año. En los próximos meses, como parte de un ensayo clínico a gran escala, se la utilizará en los pacientes que son parte del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

En comparación, a la ingesta diaria de pastillas, el nuevo medicamento se administra por vía intravenosa. Con un solo pinchazo semestral de Inclisiran, se podrá disminuir el exceso de colesterol malo (LDL) del organismo en cuestión de semanas.

¿Cómo funciona el nuevo medicamento? Actúa 'silenciando' el gen PCSK9 para que el hígado absorba más colesterol 'dañino' de la sangre y lo redirija hacia el hígado para que este lo procese y elimine de la sangre a través de la orina, según el estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

A este proyecto, con el tiempo podrán sumarse más países y beneficiarse del fármaco que por ahora, en su fase de ensayo "tiene el potencial de salvar 30.000 vidas en la próxima década, según Matt Hancock, secretario de Salud", cita el rotativo ABC.

Este medicamento puede transformar la salud de la población como pocos otros podían hacerlo en el pasado, afirma Vas Narasimhan, director ejecutivo de Novartis, laboratorio fabricamente del medicamento también llamado vacuna.

Un gran avance si se considera que con el colesterol alto (240 mg/dl), es posible que se formen depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, los que dificultan el flujo de sangre hacia las arterias. A veces, esos cúmulos de grasa pueden romperse y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Ahora solo hace falta esperar los resultados de este ensayo y conocer los costos del nuevo medicamento.

Controlar los niveles de colesterol es fundamental para preservar la salud, ya que este lípido es el responsable de las enfermedades de corazón y de los infartos cerebrales.

Recuerde:

El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Es necesario para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Pero si hay demasiado de este en la sangre, puede provocar anomalías cardiovasculares y accidente cerebrovascular, según Medlineplus .