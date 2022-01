Cuba: el elevado nivel de inmunidad no es suficiente para vencer a la covid

El ministro cubano de Salud Pública (Minsap), José Angel Portal Miranda, afirmó este lunes que el elevado nivel de inmunidad de su país no es suficiente para vencer la pandemia.

En una evaluación de la situación epidemiológica publicada en Facebook y medios oficiales afirmó que "se equivocan quienes piensan que el nivel de inmunidad que hemos logrado con la campaña de vacunación es suficiente para hacer desaparecer la epidemia".

La tasa de vacunación -la tercera más alta del mundo, según la recopilación de Our World in Data- es "una gran fortaleza", concedió el ministro de Salud Pública, quien agregó, sin embargo, que las vacunas por sí solas "no pueden hacer todo el trabajo".

"Protegernos continúa siendo clave para cortar caminos a la epidemia", subrayó.

El nivel de inmunización alcanzado gracias a la masiva campaña de vacunación cubana coloca al país "en una posición de ventaja ante el virus", incidió Portal Miranda, quien destacó a modo de ejemplo la baja tasa de graves, críticos y fallecidos en la actual ola con respecto a brotes previos.

Según datos del Minsap, hasta el 22 de enero un total de 9,8 millones de cubanos habían recibido su esquema de vacunación completo con alguna de las tres fórmulas nacionales contra la covid-19: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Se trata "del 92,8 % de la población vacunable", subrayó Portal Miranda.

Además, cerca de 4,8 millones de cubanos han recibido una dosis de refuerzo.

El Minsap ha registrado hasta la fecha 1.025.419 positivos y 8.367 muertes vinculadas a la covid-19 en Cuba.

Cuba no integra el mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de bajos ingresos accedan a las vacunas. Tampoco las compró en el mercado internacional.