En Ecuador se registran 44 nuevos casos de coronavirus, luego de que la ministra de Salud, Catalina Andramuño, informara el martes que la transmisión del virus tiene una tendencia a duplicarse. En este escenario, resulta importante tener en cuenta las medidas a tomar en caso de que seas diagnosticado con Covid-19 y debas permanecer en cuarentena en tu hogar.

Y es que, como expone la guía de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, desde ese momento las personas deben aislarse para no contagiar a otras y, por lo tanto, no acudir a lugares públicos. Posterior al diagnóstico, las autoridades sanitarias son las encargadas de determinar quién se encuentra o no en condiciones de recibir cuidados en casa.

Lo primero a tener en cuenta es que el paciente deberá estar separado de sus familiares o de las personas con las que conviva en ese espacio; especialmente, si hay personas que pertenecen a los grupos de riesgo, ya sea por su avanzada edad, porque tienen condiciones médicas previas o un sistema inmunológico débil.

Lo siguiente a considerar es que ese paciente debe permanecer la mayor parte del tiempo en una habitación de uso exclusivo; de ser posible, con baño privado y buena ventilación. Además, debe tener acceso a sus medicinas, material sanitario protector y provisiones. La puerta de esa habitación debe permanecer cerrada y se debe determinar si una o varias personas estarán a cargo de su cuidado.

Aunque no hay constancia de animales contagiados del nuevo coronavirus, originado en China a finales de 2019, se recomienda evitar contacto con ellos.

MEDIDAS A TOMAR

El paciente deberá llevar una máscara cuando —por razones estrictamente necesarias— se encuentre cerca de otras personas, sea en casa, en la calle o en un vehículo. Si por alguna razón —como dificultad para respirar— no pudiera usar esa protección, las otras personas deberán colocarse una. Deberá mantener una distancia de al menos dos metros con el resto de las personas en la vivienda. No debe compartir vajilla ni toallas. A menudo se deben limpiar las superficies que más toques, como respaldos de sillas, superficies de las mesas, grifos, inodoros, interruptores, picaportes, controles remotos, teléfonos móviles, tabletas y accesorios de computadoras. No mezclar la ropa del paciente con la del resto de los residentes de la vivienda. La ropa y las sábanas con restos de fluidos corporales deben ser recogidas con guantes y mascarilla y lavadas inmediatamente a una temperatura de 60 a 70 grados. Se deben desechar las mascarillas y los guantes en bolsas cerradas; una vez realizada esta tarea, lávate las manos. El paciente debe vigilar constantemente sus síntomas. Si se complican debe solicitar asistencia médica, ya sea a domicilio, en un centro médico u hospital, dejando clara su condición de contagiado antes de que le atiendan. Tanto el paciente como los otros integrantes de la casa deben cubrir su boca cuando tosan o estornuden; asimismo, lavar sus manos frecuentemente con jabón o desinfectante con base de alcohol y por al menos 20 segundos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los enfermos que han superado el virus pueden todavía contagiar durante al menos dos semanas; por ello, el final de su aislamiento tiene que ser decidido por una autoridad sanitaria.