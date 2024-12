Cáncer de colon: los síntomas que ignoró un hombre que sufre de esta enfermedad

A los 28 años, Joe Faratzis recibió un diagnóstico de cáncer de colon en etapa 4, una noticia que cambió por completo su vida. Cinco años después, reflexiona en Tiktok, Youtube y otra redes sobre los síntomas que ignoró durante meses y comparte su historia para concientizar sobre la importancia de la detección temprana.

Hoy, Faratzis, productor y figura pública, es un defensor de los chequeos preventivos, insistiendo en que escuchar al cuerpo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cómo ganar músculo sin pesas a los 50 años: ejercicios para brazos tonificados Leer más

Los primeros síntomas: señales sutiles pero graves



En 2019, Faratzis comenzó a experimentar molestias menores en el abdomen al inclinarse. Aunque compartió su preocupación con su médico, quien ordenó una tomografía, decidió posponer el examen pensando que no era necesario. “Me sentía invencible”, admitió.

Seis meses después, notó sangre en el papel higiénico, un síntoma que atribuyó a hemorroides. No fue hasta que presenció un episodio más alarmante. "Estaba sentado en el sofá, y me lancé un gas, cuando miré hacia abajo, vi sangre. Fui al baño y había media taza de sangre en el inodoro. Eso fue el catalizador”, recuerda Faratzis. “No me dolía, pero al ver tanta sangre, supe que algo estaba mal”.

Síntomas comunes del cáncer de colon



El caso de Joe resalta seis señales de advertencia que ignoró y que podrían alertar sobre un posible cáncer de colon:

Calambres abdominales al agacharse.

Sudores nocturnos constantes.

Dolor abdominal en el lado derecho.

Aumento en la frecuencia de visitas al baño.

Presencia de sangre en las heces.

Episodios recurrentes de estreñimiento.

Aunque estos síntomas no siempre significan cáncer, los especialistas subrayan la importancia de buscar atención médica inmediata si persisten.

Factores de riesgo y cómo prevenir la enfermedad



El cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer con mayor índice de mortalidad en Estados Unidos, según la Sociedad Americana del Cáncer. Aunque puede tener un componente genético, su aparición también está relacionada con factores de estilo de vida, como:

Dietas altas en grasas y bajas en fibra.

Consumo excesivo de alcohol.

Fumar productos de tabaco o usar cigarrillos electrónicos.

Sedentarismo y obesidad.

Los expertos recomiendan adoptar una dieta equilibrada, realizar actividad física regular y evitar hábitos nocivos para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

¿Cuáles son los riesgos del microplásticos en el cuerpo y cómo protegernos? Leer más

Importancia de la detección temprana



En 2021, las pautas de la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos de EE. UU. redujeron la edad recomendada para el cribado de cáncer de colon de 50 a 45 años en adultos con riesgo promedio.

Este cambio responde al aumento alarmante de casos en personas menores de 50 años. Según Faratzis, este tipo de pruebas podrían haber cambiado su destino: “Si me hubiera hecho la tomografía en 2019, tal vez no estaría en esta situación ahora”.

Tras recibir su diagnóstico, Faratzis enfrentó tratamientos agresivos, incluyendo cirugía para remover partes del colon afectadas, quimioterapia y procedimientos para eliminar lesiones en los pulmones y el hígado.

En 2023, celebró un año completo de escáneres claros, marcando un punto clave en su recuperación. Ahora, utiliza su experiencia para generar conciencia. “Descubrí que tener un recto funcional es fundamental para la calidad de vida”, dice con ironía.

Su testimonio subraya que no importa la edad: escuchar al cuerpo y actuar frente a los síntomas puede salvar vidas. La detección temprana no solo aumenta las probabilidades de éxito en el tratamiento, sino que también minimiza las complicaciones.

“No arriesgues tu vida esperando demasiado. Un chequeo temprano podría salvarte a ti y a tu familia” comenta Faratzis, quien ahora se encarga de compartir su experiencia, y fomentar la búsqueda de ayuda médica de inmediato, si se nota algo fuera de lo común.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.