Salud mental: ¿Cómo enfrentarse al 31 de diciembre, último día del 2024?

Este martes 31 de diciembre del 2024 termina el año. El desempleo, la falta de recursos para sobrevivir, la pérdida de seres queridos y más secuelas de la crisis económica y de la inseguridad que encara el Ecuador hacen que muchos enfrenten también problemas de salud mental.

Silvia Tapia, psicóloga y catedrática de la UDLA, anota que el ser humano es un ser de ciclos; está acostumbrado, por ejemplo, a graduarse del colegio y a iniciar la etapa universitaria, a veces con un poco de angustia, pero también con emoción. Por lo que plantea que el año viejo y la llegada del año nuevo, el 2025, son una oportunidad para cerrar un ciclo y empezar otra etapa.

Servicio de emergencias psicológicas en Quito: así funciona Leer más

¿Cómo despedirse del 2024?

Sin la intención de romantizar la crisis, subraya Silvia Tapia, ella sugiere "cerrar el ciclo", en este último día del 2024, con un balance de lo negativo que se vivió, pero también de lo positivo.

A veces pensamos -apunta la psicóloga Tapia- que en el trabajo somos esclavos, sin horario; pero quizá hay que alegrarse porque se tiene la posibilidad de contar con ese empleo; o estamos hartos o hartas de dedicar tantas horas del día al cuidado de los niños, pero existen parejas que no logran ser padres; o estamos muy enojados porque perdimos a una pareja o a un ser querido y buscamos esconder ese sentimiento.

El cuerpo empezará a hablar...

La psicóloga señala que es necesario, con el nivel de estrés y de ansiedad que se vive, plantearse rutinas saludables. "El cuerpo físico y el cuerpo mental coexisten, los tratamos tan independientemente y pensamos que hay que hacer ejercicio para bajar de peso, cuando sudar ayuda a eliminar toxinas que el cuerpo ya no quiere, a estar más positivos, más ligeros".

Si escondemos unos sentimientos, problemas de salud mental, el cuerpo físico empezará a hablar, al somatizar malestares emocionales y psicológicos.

Las madres están muy ocupadas, no tienen tiempo para ellas, entre el trabajo fuera de casa y dentro del hogar; en general, muchos se olvidan de sacar unas horas para tomar un café con los amigos y siempre queda esa frase de "asomarás", sin concretarse. Silvia Tapia pide dedicar unas horas del día a realizar una actividad, como caminar y escuchar música con audífonos; bailar y más que permitan tener un espacio.

Reconocer sentimientos

Este 31 de diciembre del 2024, la psicóloga Silvia Tapia pide reconocer las emociones que tenemos. Si hay tristeza, ansiedad, angustia, preocupación, ella pide no minimizar nada. "Desde pequeñitos nos dicen que no es grave, que no sintamos dolor. Pero es mejor reconocer emociones, por ejemplo envidia y celos, para aprender a tener dominio sobre ellas. Si las negamos se volverán poderosas".

Tapia recomienda buscar la ayuda de un psicólogo, si se siente que no se puede manejar algunas emociones o situaciones difíciles. "Confía en el terapeuta; no te dirá qué hacer, te ayudará para que pienses y encuentres el camino que requieres porque nadie más vive tu situación. No esperes salir de su consulta con la receta para ser feliz. Ve, hablar con otra persona que no te juzga, te escucha y te ayuda a poner en orden las emociones, será lo mejor".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!