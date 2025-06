ROMP brinda atención protésica gratuita: así puedes acceder a sus servicios

En Ecuador, miles aún esperan una prótesis, ROMP trabaja para que no sea un privilegio.

La Fundación ROMP (Range of Motion Project) tiene su origen en un acto de servicio voluntario. En 2005, sus cofundadores participaron en una misión protésica en Guatemala, donde se enfrentaron con una realidad cruda: muchas personas con amputaciones no podían acceder a una prótesis debido a su alto costo y la falta de cobertura por parte del sistema de salud pública. “Esa experiencia fue reveladora. Comprendimos que había una necesidad urgente y estructural”, relata Michelle Chavarría, vocera de la fundación en Ecuador.

Con esa convicción, el proyecto comenzó a tomar forma desde bodegas en Chicago, y fue creciendo hasta establecer operaciones formales primero en Guatemala y luego en Ecuador. En el país, ROMP inició su trabajo en 2017, y en poco tiempo se convirtió en un referente de atención especializada, gratuita y humana para personas con amputaciones, especialmente en sectores históricamente desatendidos.

Desde entonces, la organización ha entregado más de 900 prótesis en territorio ecuatoriano y más de 5.600 en total sumando sus operaciones en Estados Unidos, Guatemala y Ecuador. Cada una de esas entregas representa no solo una solución técnica, sino una historia transformada.

La clínica en Quito: un punto de partida hacia la inclusión

El sueño de una atención estable y constante se materializó en 2021 con la inauguración de la clínica ROMP en Quito. Este espacio permite brindar una atención multidisciplinaria y personalizada, y ha sido clave para consolidar el trabajo de la fundación en el país. “A partir de esta clínica logramos sostener nuestras operaciones de forma cohesionada y planificada. Es un punto de encuentro con nuestros pacientes, nuestras familias y aliados”, señala Chavarría.

El equipo base está compuesto por siete personas que trabajan directamente en programas y operaciones, pero también hay un grupo de colaboradores externos en áreas fundamentales como fisioterapia, psicología, contabilidad y asesoría legal. La fundación cree firmemente en el trabajo colectivo: “Siempre estamos abiertos a que la comunidad se involucre. Recibimos voluntarios, establecemos alianzas con empresas, instituciones académicas y entidades públicas. El trabajo se hace hombro a hombro”, destaca la vocera.

ROMP no solo entrega una prótesis: acompaña a sus beneficiarios en un proceso integral de recuperación física y emocional. Se les brinda terapia, contención psicológica y seguimiento en el tiempo para garantizar que puedan reinsertarse plenamente en la vida social, educativa y laboral.

Ampliar el alcance: la rehabilitación llega a la Amazonía

Uno de los proyectos más ambiciosos de ROMP actualmente es la implementación de una clínica satélite en la región amazónica del Ecuador. El objetivo es llevar la atención a las zonas más alejadas y empobrecidas, donde los servicios especializados prácticamente no existen. “Nuestra meta es llegar a donde nadie más llega. La Amazonía tiene una deuda histórica en términos de salud y nosotros queremos aportar a revertir esa realidad”, sostiene Chavarría.

Además, la fundación mantiene un programa de atención móvil que cada año recorre diferentes ciudades del país para hacer evaluaciones preliminares, levantar información y generar vínculos con las comunidades locales. “No solo llevamos un mensaje de esperanza, también construimos redes, generamos datos valiosos sobre la realidad de las personas amputadas y abrimos caminos para futuras intervenciones”, explica la vocera.

Más allá de la prótesis: una vida digna

ROMP promueve una visión holística de la discapacidad. Saben que una prótesis no es suficiente si no se acompaña con políticas de inclusión, oportunidades laborales y acceso real a la educación y los espacios comunitarios. “Nuestra meta no es solo que una persona camine o vuelva a usar un brazo. Es que recupere su independencia, su autoestima, su lugar en el mundo”, enfatiza Michelle Chavarría.

Por ello, la organización busca alianzas estratégicas que le permitan ampliar su impacto. Esto incluye el trabajo con universidades, municipios, ONGs, empresas privadas y cooperantes internacionales. Las alianzas pueden tomar distintas formas: financiamiento, transferencia de conocimientos, colaboración técnica o voluntariado profesional. “Cada alianza nos permite ser más sostenibles, llegar más lejos y mantener viva nuestra misión”, añade.

Sostenibilidad y comunidad: pilares para seguir adelante

Mantener el ritmo de trabajo y la calidad de atención implica un desafío constante. La sostenibilidad es uno de los ejes clave del modelo ROMP, no solo en términos financieros, sino también humanos y operativos. “Necesitamos aliados, necesitamos voluntarios, necesitamos manos que se sumen y que crean en lo que hacemos”, dice Chavarría.

La fundación insiste en que el acceso a una prótesis no debería ser un lujo. De hecho, para muchos de sus beneficiarios, la intervención de ROMP significa la única oportunidad real de volver a moverse con autonomía. Y ese movimiento, explica Chavarría, es también una forma de resistencia y dignidad.

