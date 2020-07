Los riesgos de la hiperconectividad infantil

Los transformación de las actividades diarias de las personas a causa de la pandemia, ha hecho que muchas estén más expuestas a largas horas de interacción con sus dispositivos electrónicos en comparación a lo que lo hacían antes de la cuarentena. En el caso de los niños y adolescentes esto sucede de igual manera ya que han tenido que continuar sus estudios, actividades de recreación y comunicación con su círculo social fuera de casa a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

Sin embargo, el psicólogo Rodolfo Rodríguez menciona que cuando se usa permanentemente el internet en el día sin que existan límites de horarios establecidos y pausas activas, se corre el riesgo de que exista una hiperconectividad la cual a largo plazo trae consecuencias negativas. Entre ellas: ansiedad y depresión porque “las personas somos seres sociales por naturaleza y se necesita estar en contacto con el otro y también se comienzan a perder ciertas habilidades sociales”, comenta.

El grooming

Además, el experto detalla que esta hiperconectividad, en el caso de los menores de edad, también hace que corran el riesgo de estar expuestos al grooming (engaño pederasta) y el abuso sexual. “Al darle un celular a un niño que aún no tiene un criterio totalmente formado de lo que es bueno o malo, es exponerlo de manera innecesaria a un mundo en el que aún no están preparados porque no tiene las herramientas para afrontar los riesgo y filtrar la información peligrosa”, dice Rodríguez.

Consejo

El experto recomienda que los padres deben tener total control del tiempo que los menores ocupan dentro de las plataformas digitales, las páginas a las que entran y con quienes conversan. Aconseja que los adolescentes tengan celulares propios desde los 16 años aproximadamente.

“Es clave que la a educación sexual comience por los padres y luego migre a los profesores. Que un niño conozca o sepa usar un dispositivo, no significa y no es sinónimo que se sepa cuidar”, asiente Rodríguez.