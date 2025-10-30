Restaurante ecuatoriano el mejor de Latinoamérica: ¿Dónde queda y qué comida sirve?

Zero Lab ha sido noticia esta semana por llevarse el premio al mejor restaurante de Latinoamérica en los Word Culinary Awards. El lugar de comida nacional superó a otros comedores de Perú, Brasil, México, Argentina y Chile. Por lo que hizo historia y puso el nombre de Ecuador en alto.

Este galardón ha puesto a este local bajo la lupa en estos días y mucha gente quisiera visitarlo. Para hacerlo debe ir a Quito, la capital de nuestro país, dónde está ubicado. Exactamente en las calles Paris N43-41 y Emilio Sola, ubicadas en el sector de la Iñaquito y cerca del centro Comercial El Bosque.

La otra pregunta que se hace normalmente, aunque su respuesta pueda ser obvia, es qué tipo de comida se sirve. Y la respuesta es que se vende gastronomía ecuatoriana bajo el lema: 'Cocina ecuatoriana en estado puro'.

El restaurante ecuatoriano recibió el premio esta semana. Cortesía

Y más que ofrecer platos a la carta, lo que hacen es un recorrido sensorial dónde se le permite al cliente probar distintos platos típicos nacionales preparados con la más alta calidad. De esta manera le sacan el juego a la diversidad de sabores que ofrece la comida ecuatoriana.

¿Qué dijeron sus chef sobre el premio obtenido?

Los chef Carlos y Juan Sebastián Gallardo son los líderes de este restaurante y se mostraron emocionados por el premio obtenido. Ya que lo ven como una manera de llevar Ecuador al mundo.

"Este reconocimiento no es solo para UNIANDES, sino para todo el Ecuador. Nuestra cocina es identidad, historia y biodiversidad. Hemos trabajado para mostrar al mundo el valor de nuestros ingredientes y tradiciones", dijo Carlos.

Hay que recordar que Carlos Gallardo fue recientemente nombrado como Embajador de la Gastronomía del Ecuador por parte del presidente de nuestro país, Daniel Noboa. Por lo que sigue acumulando distinciones en su carrera profesional.

