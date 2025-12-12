Regalos navideños 2025: opciones fáciles y económicas

Las tarjetas de regalo son una buena opción si no te decides por el obsequio.

A tan solo 14 días de Navidad, los ciudadanos se apresuran a comprar los regalos mientras el tiempo se agota, los precios aumentan y las festividades no esperan.

Opciones de regalos fáciles y económicas

Para ahorrar tiempo y dinero, hemos preparado varias opciones de regalos que puedes considerar para estas fiestas. Si eres de los que prefieren elaborar los obsequios por su valor sentimental, aquí te dejamos algunas alternativas creativas.

Cestas de regalo temáticas

De acuerdo con los gustos de la persona a la que quieras sorprender, puedes llenar la cesta con productos como velas artesanales, galletas caseras, chocolates de calidad o incluso artículos para el baño como jabones, cremas y lociones.

Cupones de experiencia

Si buscas regalar algo memorable, los cupones de experiencia son una excelente opción. Compartir momentos especiales puede convertirse en el mejor de los obsequios. Puedes crear cupones personalizados con frases como: “Vale por una película juntos”, “Una tarde en el parque” o “Una maratón de juegos de mesa”. Son fáciles de hacer y llenos de significado.

Accesorios personalizados

Si tienes algo de tiempo y creatividad, puedes elaborar accesorios como pulseras, collares, aretes o llaveros. Solo necesitas algunos materiales y un toque personal para hacer un regalo único.

Si, por otro lado, no cuentas con tiempo para hacer un obsequio, también puedes optar por opciones compradas que son económicas y útiles.

Cesta de snacks

Llenar una cesta con los snacks favoritos de tu amigo, compañero o familiar es una opción económica que siempre resulta bien. Es una forma sencilla y deliciosa de sorprender.

Referencial. Cesta de snack para regalar. canva

Tarjetas de regalo

Si no sabes qué regalar, las tarjetas de regalo siempre son una apuesta segura. Puedes elegir tarjetas para un spa, cafeterías, librerías o tiendas de ropa. Es un detalle práctico y que permite a la persona elegir lo que más le guste.

Un bonsái puede ser un excelente regalo. canva

Plantas

Las plantas son perfectas para armonizar espacios, ya sea en el hogar o en el trabajo. Las opciones pequeñas como cactus, suculentas o un bonsái son ideales, además de ser fáciles de cuidar.

Organización

Las agendas y calendarios nunca pasan de moda, y son esenciales para la organización del día a día. Puedes personalizarlas marcando fechas importantes que tengan un valor sentimental para la persona, lo que le dará un toque especial y único.

