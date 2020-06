Redes sociales: ¡5 claves para que tu emprendimiento despegue!

debes revisar tus resultados para identificar qué es lo que está funcionando y qué no.

Si decidiste lanzarte a ‘la piscina del emprendimiento’ y estás comenzando tu negocio relacionado a la gastronomía, diseño, arquitectura, medicina, belleza o cualquier otra área, debes saber que las plataformas digitales pueden convertirse en tus mejores aliadas para lograr que tu proyecto sea todo un éxito.

“Si tu negocio no está en internet, no existe”. Esa es una de las frases más célebres de Bill Gates. Y es que en pleno siglo XXI, el celular con acceso a redes sociales las 24 horas del día se ha vuelto el acompañante incondicional de casi todos.

Por eso, si no sabes cómo arrancar dentro de las plataformas digitales y qué tipo de contenidos publicar, Ariana Arias, periodista y máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, da a EXPRESO cinco claves que te ayudarán a manejar con éxito las redes sociales de tu negocio.

1. Conoce tu propósito de marca

“Muchos saben lo que hacen, pero pocos saben por qué lo hacen”. Piensa en el propósito de tu negocio más allá de las ventas. Por ejemplo, el de Nike es: “Inspirar a todos los atletas”. Con esto, podrás definir en qué red social estar, qué tipo de lenguaje utilizar y qué contenido mostrar, para así atraer a tu cliente ideal.

2. Genera valor

No pienses solo en promocionar tu servicio o tu producto. Debes de formar relaciones, y eso lo lograrás proporcionando contenido de valor a través de publicaciones educativas, de entretenimiento, de inspiración o que resuelva algún problema a tu usuario. Eso fomenta la interacción y provoca que las personas se identifiquen con tu marca.

3. Haz un plan de contenidos

Tus redes sociales deben estar siempre activas, no solo cuando te sientas inspirado. Para eso, crea un cronograma en Excel de tus publicaciones de la semana, con fechas y horarios de publicación, que te permita hacer un listado de los temas, adelantar los textos y agrupar todas tus ideas.

4. ¡Interactúa, interactúa, interactúa!

Ahora es el momento de aprovechar lo más valioso de las redes: generar conversación con tus seguidores. Responde a sus comentarios con rapidez y fomenta la participación a través de preguntas y encuestas. Además, interactúa fuera de tus propios perfiles: únete a grupos de Facebook, chats de Twitter o hasta círculos en LinkedIn.

5. Revisa las estadísticas

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”. Recuerda que las redes sociales son prueba y error, por eso debes revisar tus resultados para identificar qué es lo que está funcionando y qué no. Hay muchos números que vigilar, pero también hay herramientas de análisis como Hootsuite o Hubspot que te ayudan a mantener todo en orden.