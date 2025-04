¿Es realmente necesario ducharse todos los días? Esto dicen los expertos

Ducharse a diario puede no ser tan beneficioso como parece; expertos advierten sobre sus efectos en la piel y el agua

El baño diario podría no ser necesario

Con las altas temperaturas en la costa ecuatoriana, muchas personas tienden a ducharse más de una vez al día para refrescarse. Sin embargo, esto podría ser más perjudicial que beneficioso. De hecho, algunos científicos y organizaciones aconsejan reducir la frecuencia e incluso omitir el baño algunos días a la semana.

Los expertos aseguran que ducharse a diario no resulta necesariamente perjudicial para la salud; sin embargo, lo que realmente importa no es la frecuencia de las duchas, sino el tiempo que pasamos bajo el agua. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se recomienda superar los cinco minutos de ducha.

Esta directriz se fundamenta en diversos factores. En primer lugar, está el ahorro de agua y la sostenibilidad, ya que el uso responsable de este recurso es crucial. Más allá de este aspecto, la OMS advierte que las duchas prolongadas pueden afectar la salud de la piel.

Los expertos aclaran la duda

Uno de los científicos que ha hablado sobre los posibles efectos negativos de bañarse con demasiada frecuencia es James Hamblin, médico y profesor de la Universidad de Yale. En su libro ‘Clean: The New Science of Skin’ (Limpio: La nueva ciencia de la piel), Hamblin argumenta que ducharse en exceso puede alterar el equilibrio natural del microbioma de la piel, lo que podría afectar su salud y función protectora. Él mismo experimentó dejando de usar jabón y champú con regularidad, afirmando que la piel puede adaptarse y regular su propia producción de aceites con el tiempo.

"Si nos fijamos en la auténtica función de esos productos a la hora de prevenir enfermedades e infecciones nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos están enfocados simplemente para oler bien", comentó Hamblin en una entrevista. Su estudio sostiene que el uso de agua caliente y jabón altera temporalmente el equilibrio natural de la piel y su microbiota, comparable a la tala de bosques en el ecosistema.

En una publicación reciente, el Dr. Guillermo Rodríguez, conocido como Nutrillermo en plataformas digitales, advirtió que el agua que llega a nuestros hogares por tuberías podría contener cromo hexavalente, arsénico, cloro y otros elementos perjudiciales para la salud. Por ello, recomienda el uso de filtros de agua no solo para el consumo, sino también en las duchas, ya que el agua no solo se ingiere, sino que también penetra a través de los poros de la piel. Además, aclara que, aunque el agua filtrada deba pasar por sistemas de remineralización, “no hay otra forma de eliminar los contaminantes modernos del agua”.

Por su parte, el Dr. Eric Berg, muy activo en redes sociales, advierte que el baño diario podría estar dañando tanto la piel como el cabello debido a los componentes del agua. “El agua contiene flúor, que puede ser perjudicial, y cloro, un agente blanqueador que puede volver el cabello quebradizo. Además, es importante prestar atención a los productos de higiene, como jabones y champús, ya que muchos contienen lauril sulfato de sodio, un ingrediente agresivo para la piel y el cabello. Por eso, es fundamental revisar los ingredientes antes de usarlos”, señala el especialista.

