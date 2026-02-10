Proyecto Génesis impulsa educación prenatal desde las aulas de Daule

La Diócesis de Daule presentó una iniciativa educativa que busca fortalecer el respeto por la vida humana desde la concepción

La Diócesis de Daule reafirma su compromiso con la vida humana

La Diócesis de Daule presentó este martes el Proyecto Génesis en la Unidad Educativa Jacarandá, institución perteneciente a la jurisdicción eclesial, como una propuesta formativa orientada a la concientización sobre la vida humana desde sus primeras etapas.

El acto fue encabezado por monseñor Krzysztof Kudlawiec, obispo de la Diócesis de Daule y presidente del Programa Vida y Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien explicó que la iniciativa nace tras un proceso de discernimiento y oración. “El trabajo provida no es fácil. Muchas veces no se comprende el rechazo que genera, pero no son ideas nuestras: estamos bajo la protección y voluntad del Espíritu Santo”, expresó.

Formación científica y acompañamiento espiritual

El Proyecto Génesis: el principio de la vida busca abrir un espacio de formación en ciencia prenatal dirigido a niños y jóvenes, combinando contenidos pedagógicos con una mirada ética y humana. Inicialmente se implementó en la Unidad Educativa Jacarandá como experiencia piloto, con la intención de extenderlo progresivamente a otras instituciones de la diócesis y, a futuro, a centros educativos de todo el país que deseen sumarse.

Aunque surge desde una iniciativa católica, el programa está abierto a instituciones no confesionales interesadas en promover el respeto por la vida desde la concepción.

Durante la presentación participaron representantes de las instituciones Delta, Felipe Costa Von Buchwald, Los Lojas, Monte Tabor, Fundación Sociedad Beneficencia de Señoras, Thomas More, Torremar y Tecnológico Argos. El evento incluyó la presencia de la Campana de los No Nacidos, símbolo reconocido del movimiento provida.

La Unidad Educativa Jacarandá fue la institución donde se implementó el plan piloto Cortesía

La ejecución del proyecto estuvo liderada por Yolanda Salazar, directora de Pastoral de la Unidad Educativa Jacarandá, quien resaltó el compromiso mostrado por estudiantes y docentes. Durante su intervención, presentó un video testimonial en el que alumnas y profesoras compartieron lo aprendido a lo largo del proceso. “Cuando descubrimos que somos amados desde siempre, la manera de mirar la vida cambia; es momento de luchar por lo verdaderamente importante: la vida”, comentó.

Además, el coro de alumnas interpretó la canción Tu voz es mi voz, una pieza que refuerza el mensaje sobre el valor y el milagro de la vida.

El programa contempla cartillas que describen el desarrollo embrionario semana a semana, un folleto con apoyo de realidad aumentada accesible mediante una aplicación móvil y una réplica de un bebé de 21 semanas de gestación. Además, se contará con el cuento Caminos de la vida, escrito por Pía Ulloa, como recurso pedagógico complementario para los más pequeños.

En este contexto del plan piloto, las estudiantes realizaron una “adopción espiritual”, asignando nombres y comprometiéndose a rezar diariamente.

Como parte del impacto del proyecto, y como iniciativa propia, la comunidad educativa impulsó acciones solidarias como la recolección de ropa para recién nacidos y actividades de labor social lideradas por alumnas de sexto de básica, quienes replicaron lo aprendido.

La jornada concluyó con una misa celebrada por monseñor Kudlawiec. Para este jueves está prevista una segunda presentación del Proyecto Génesis con otras instituciones de la diócesis.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la fundación polaca Pequeños Pasos.

