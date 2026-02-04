Probióticos y digestión: qué alimentos incluirlos para mejorar tu salud

Los probióticos, fermentados y prebióticos, son alimentos clave para una microbiota y una salud digestiva en equilibrio

Aprende a integrar alimentos que benefician tu digestión

La salud de nuestro intestino es uno de los pilares fundamentales del bienestar general. Los probióticos, microorganismos vivos consumidos en cantidad adecuada, son esenciales para equilibrar la flora intestinal, mejorar la digestión y fortalecer las defensas. Para que estos aliados se establezcan y multipliquen, necesitan de los prebióticos, fibras vegetales que les sirven de alimento.

Incorporar esta combinación de forma regular durante 4 a 8 semanas es la clave para notar mejoras significativas en la salud digestiva. A continuación, una guía práctica de los mejores alimentos para lograrlo.

Probióticos (Fuentes de bacterias beneficiosas):

Kimchi y chucrut: Son vegetales fermentados (col coreana picante y col fermentada) ricos en diversas cepas de bacterias lácticas que estimulan el tránsito intestinal.

Kéfir y yogur natural: Lácteos fermentados. El kéfir es especialmente potente, conteniendo una diversidad de bacterias y levaduras superior a la del yogur tradicional.

Miso y tempeh: Productos de soja fermentada que, además de aportar probióticos, son una excelente fuente de proteínas vegetales y sabor umami.

Kombucha: Una bebida de té fermentado, ligeramente gaseosa, que proporciona probióticos y vitaminas del grupo B.

Encurtidos naturales: Pepinillos, zanahorias u otros vegetales fermentados en salmuera (no conservados en vinagre), que conservan los cultivos vivos.

Prebióticos (Alimento para las bacterias beneficiosas):

Ajo, cebolla y puerros: Ricos en inulina, un tipo de fibra que alimenta selectivamente a las bacterias probióticas, promoviendo su crecimiento.

Espárragos y alcachofas: Verduras con un alto contenido en fibra prebiótica, ideal para la salud del colon.

Plátano (especialmente poco maduro) y avena: Fuentes excelentes de almidón resistente y fibra soluble, el combustible preferido para una microbiota saludable.

Raíz de achicoria y diente de león: Entre las fuentes más concentradas de inulina, a menudo usadas en suplementos o como sustituto del café.

