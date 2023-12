¿Cómo prevenir y aliviar el ‘chuchaqui’ de las fiestas navideñas?

Cada Fin de Año las familias y los amigos se reúnen para recibir la nueva temporada, estas celebraciones suelen estar acompañadas de bailes, comida y bebida. Sin embargo, excederse en el consumo de alcohol puede acarrear efectos nocivos para la salud, los mismos que se presentarán al iniciar el año, o en casos extremos, en el transcurso de algunos minutos.

La resaca, también conocida coloquialmente en Ecuador como 'chuchaqui', son los síntomas que se presentan en el cuerpo luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, esta se hace notoria debido a los dolores de cabeza, náuseas, mareos y vómitos; mientras que en cuadros drásticos se puede presenciar dolores musculares, sensibilidad a la luz, dolor de estómago, irritabilidad, entre otros.

Existen recomendaciones que se han hecho conocidas a lo largo de los años, no obstante, las mismas no cuentan con un aval médico, pero hay quienes aseguran que ponerlas en práctica les ha servido para aplacar los malestares de la resaca. Uno de los principales consejos consiste en tener cerca una botella con agua, de esta forma se ayuda al cuerpo a que se mantenga hidratado, así como a recuperar las sales y minerales del organismo.

Otra sugerencia es eludir los alimentos que contengan grasas animales, es decir, es mejor evitar el consumo de cerdo, res, y pollo, ya que estos pueden irritar el estómago; en su lugar se recomienda optar por pavo, pescado y ensaladas con grasas vegetales, como el aceite de oliva o de frutos secos.

Consumir alimentos ricos en glucosa es otro consejo que seguramente ayudará a sobrellevar el 'chuchaqui'. Comer una tostada, fruta fresca, o unas galletas integrales puede combatir la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar) que se origina tras la ingesta de alcohol e impide la correcta función de nuestro cuerpo para realizar las tareas cotidianas.

La mala calidad del sueño es otro de los factores para que la resaca se agudice, por eso es recomendable acostarse a dormir lo más temprano posible, de esa forma el cuerpo podrá experimentar un sueño que resulte reparador para los niveles de alcohol que se han consumido.

Aunque toda clase de alcohol causa resaca, existen algunos que pueden aminorar el efecto, en este caso las bebidas blancas cumplen esa función. Elegir ginebra, vodka, tequila blanco o ron blanco, puede ser una mejor decisión que optar por whisky, coñac, cerveza o vino tinto.

Pese a que todas estas recomendaciones pueden resultar acertadas, según la forma de su uso y el organismo de cada persona, no hay mejor método para evitar la resaca que la abstinencia. No beber alcohol o consumir una cantidad muy baja es la única manera de garantizar que no sufrirá resaca luego de la celebración de Fin de Año o alguna otra actividad.

