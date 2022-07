Sabemos que el empoderamiento no solo es femenino, ni tampoco solo es una palabra... Se trata de una acción. El empoderamiento supone hacer frente al ‘yo puedo’ de toda la vida, a través de diversas técnicas que nos ayudan a ser mejores cada día en todos los ámbitos.

Pódcast Vibrando alto: La verdad sobre la reciprocidad Leer más

Muchos seguimos en relaciones que no nos llenan por miedo a quedarnos solos. Muchos no emprendemos y mantenemos la dependencia por temor a no saber cómo lidiar con la crisis... Muchos no aplicamos a nuevos trabajos porque pensamos que no son capaces. ¿Qué nos hace falta?

Hoy, en el tercer episodio de Vibrando alto, Valentina Encalada conversa con Daniela Santibáñez, marketing manager de Awana, una empresa que conecta a desarrolladores de América Latina a trabajos remotos con empresas estadounidenses y Membership Engagement Manager de Girls in Tech Ecuador; comunidad que empodera a mujeres en tecnología. El tema gira en torno a la necesidad de creerse, valorarse y venderse uno mismo.

Santibáñez menciona que muchas veces el miedo a expresarse impide o limita el proceso de aprendizaje y crecimiento laboral; te hace sentir pequeño ante otros colegas o superiores. Y, cuando le pedimos que describa a una persona empoderada, señala que, dentro de la cultura moderna de trabajo "se podría decir que es una persona que no tiene miedo a decir que no".

Pódcast Vibrando alto: ¿Cómo lograr la manifestación de la riqueza? Leer más

La importancia de creértela

"Cuando te enfrentas a nuevos cambios, también cambia tu forma de verte, entonces el no creértela viene de una cultura tóxica en la que no se me inculca tampoco creérmela", menciona Santibáñez.

La también diseñadora gráfica destaca que es importante conocerse, y confiar en uno mismo. Desde su experiencia, ha podido reconocer cómo cada cultura o grupo humano tanto local como extranjero tiene su propia forma de pensar de sí mismo, y subvaloran lo que saben. "Cuando los juntas, todos sufren del mismo síndrome, entonces te das cuenta que todos pasamos por lo mismo, y entiendes que no es una cuestión geográfica lo que nos limita, sino una cuestión mental".