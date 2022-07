Vibrar alto es encontrar buena racha en el camino. Por eso en este podcast queremos darte un empujón para tu crecimiento personal, hablando de todo eso que te intriga, sin miedos ni tabúes. Compartimos anécdotas, experiencias y, por supuesto, la voz de expertos en: salud, psicología, espiritualidad, estilo de vida, manifestaciones, empoderamientos y mucho más.

¿Te has preguntado si lo que estás dando es algo que quiere o necesita la persona que lo recibe? La reciprocidad es uno de los pilares en las relaciones humanas; pero hay conceptos distorsionados. No siempre el mundo va a reaccionar como quisiéramos, pero hay que entender que aquello que damos siempre va a regresar, aunque no de quien esperamos.

Mariana Bermúdez, psicoterapeuta y 'life coach' explica en este nuevo podcast de EXPRESO: 'Podcast Vibrando alto: La verdad sobre la reciprocidad', que el autoconocimiento es la mejor fórmula para evitar la frustración; entender cuáles son nuestras necesidades ayudará a poder expresarlas y también a saber lo que el otro necesita.

"Hay casos de parejas que se sienten frustradas por sentir que lo han dado todo (sin recibir mucho a cambio), pero no se dieron el tiempo de saber si era lo que el otro realmente necesitaba o esperaba", dice Bermúdez, por eso es importante hacer preguntas que, aunque parezcan simples, pueden hacer una diferencia. Por ejemplo: ¿Aprecias que te llame todos los días? ¿Te gusta que tome la iniciativa siempre?, entre otras.

"Así ponemos un punto de equilibrio, para que la reciprocidad no salga desde la imposición, o fuerza, sino desde la generosidad del alma, y que no implica que yo me olvide de mi", agrega la psicóloga clínica.

Como seres sociales siempre vamos a necesitar sentirnos afirmados con la atención del otro, pero de eso no podemos hacernos cargo. De lo que sí podemos es de interiorizar que el dar es un acto que nunca va a quedar en pérdida. Aunque sea difícil, hay que aprender que siempre vamos a recibir, aunque no siempre de la misma persona. "cuando nosotros determinamos que lo que hacemos por alguien más debe ser devuelto caemos en arrogancia", añade la experta.

¿Cómo no aprender del retorno?

Mariana Bermúdez dice que primero hay que tener elevada la conciencia a que lo que yo doy no está sujeto a ser pagado del otro lado. La frustración se manifiesta cuando se da tanto sin ni siquiera saber si te lo están pidiendo.

El ego nos gana a veces, cuando se genera un apego o dependencia, explica Bermúdez "doy lo que no quiero, pero como siento que con esto la otra persona no me va a dejar o me dará la validación que necesito, inconscientemente viene el deseo de retorno para no sentirme en pérdida".

La incomodidad que sentimos externamente siempre será una oportunidad para revisarnos internamente. No te quedes con la insatisfacción de pensar que el mundo te debe. La experta recomienda revisar internamente qué se debe sanar, cuánto te debes a ti mismo, para entonces poder reflejar algo distinto.