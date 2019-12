Planifique su rutina de belleza para las fiestas

No deje para última hora su visita al dermatólogo o médico estético. La mascarilla casera de aguacate o la aplicación de rodajas de pepino sobre los párpados no tendrán mayor efecto si semanas antes no preparó su piel con tratamientos que la ayuden a lucir más sana, luminosa y sin manchas. La doctora Denisse Montoya, máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento, comparte una pequeña pero completa rutina que puede hacer en la cabina estética, mínimo de dos a tres semanas antes de Navidad, fin de año u otro evento.

1. Limpieza profunda

Después de retirar las impurezas, se hace una microdermoabrasión, es decir un barrido de la primera capa de la dermis con una aparatología que tiene micropuntas de diamantes. Así, se eliminan las células muertas, se estimula la producción de colágeno y la renovación de los tejidos y se reducen las manchas superficiales.

2. Mascarilla de arcilla con clorofila

Oxigena la piel, desintoxica, promueve la circulación, acelera el proceso regenerativo y absorbe las impurezas y radicales libres que causan el envejecimiento prematuro. La de carbón activado reduce las líneas de expresión, tensa los poros dilatados y mejora la textura del cutis.

3. Hidratación profunda

Para continuar con la rutina de belleza en cabina, es importante hidratar la zona con agua marina y aplicar ácido hialurónico con microagujas. De esa forma, se refuerzan los resultados de los tratamientos previos.

4. Peeling con efecto lifting

La aplicación tópica de productos activos como el ácido tricloroacético y enzima Q suaviza inmediatamente las líneas de expresión, cierra los poros, da luminosidad y unifica el tono del rostro. Los resultados son inmediatos. Cada vez que se maquille sentirá y lucirá su piel como si fuese de porcelana.