Piki Torres y Jannina Cabal: Innovando en el arte digital

Sus ramas de trabajo son distintas, pero lograron un engranaje perfecto. Mientras que Piki Torres es una empresaria que ha dedicado gran parte de su carrera profesional al mundo de la producción y comercialización de productos, Jannina Cabal es una arquitecta cuyo inminente talento le ha permitido ser reconocida a nivel internacional. Tras un exitoso proyecto en desarrollo, ahora se unen a la ola del arte digital para convertirse en dos de las primeras creadoras de NFTs (token no fungible) en Ecuador.

De amigas a socias

Hace poco más de un año, ambas se conocieron debido a un proyecto familiar de Piki del que Jannina fue parte. Desde entonces, se hicieron amigas y al descubrir que podían trabajar juntas, decidieron crear Casa6M (una plataforma de arte, diseño y arquitectura), con “tres aristas: ofrecer cursos online para la creación de espacios, ser una página de e-commerce con curaduría de Jannina y hacer colaboraciones artísticas con más personas para difundir su potencial”, explica Piki.

Entre los primeros trabajos que hicieron el año pasado, se encuentra una colección de panteras de porcelana creadas por la firma española Lladró e intervenidas por nueve artistas ecuatorianos (como Sergio Zapata, Saidel Brito, Xavier Coronel, entre otros). Todas fueron subastadas con éxito y una parte de las ganancias otorgada a una fundación que se enfoca en la protección de felinos en peligro de extinción.

Además, hicieron una colaboración con el artista David Castillo, en la que él plasmó su arte en ladrillos. “Ecuador tiene mucho potencial, hay espacio para todos y juntos podemos llegar más lejos”, recalca Piki.

Inmersión en lo digital

Jannina, quien cuenta con una comunidad en Instagram que supera los 65 mil seguidores, expresa que a raíz de los dos proyectos artísticos hechos en Casa6M, diversas personas comenzaron a felicitarla, pero también le preguntaban cuándo iba a iniciar con el arte NFT. Aunque ambas no tenían mayor conocimiento sobre este tema, decidieron arriesgarse y comenzar su aprendizaje en esta área para incursionar en ella.

“Me gusta hacer cosas nuevas y arriesgarme. No hay que tenerle miedo a las cosas que no sabes o desconoces, porque si no lo haces, no sabes si te irá bien o mal. La clave es siempre dar lo mejor de ti, ser apasionado y siempre ser positivo, porque a veces se piensa que el fin común es lo lucrativo, pero lo más importante es la satisfacción de que estás aportando algo bueno”, enfatiza Jannina.

Pero… ¿qué son los NFT? Estas siglas hacen referencia a Non Fungible Token (un token no fungible), y es una manera de vender arte digital. A diferencia de los bitcoins que son fungibles (se pueden fraccionar), los token son criptomonedas que no se pueden dividir o minar; y la comunidad es la que determina su valor. Por eso, al comprar una pieza de arte digital, su dueño tiene una certificación única que lo acredita como propietario y aunque sea reproducida en otros lugares, existe la certificación digital de que le pertenece a él.

“Al comienzo, cuando no lo entendía muy bien, cuestionaba por qué alguien compraría algo que pertenece al mundo digital si lo podría imprimir cualquier persona. Sin embargo, luego comprendí que así como pueden existir varias réplicas de la Monna Lisa, solamente existe una original”, aclara Piki.

La belleza de la naturaleza

‘Habitarts’ es el nombre de su primera colección de NFT, que promueve la conservación a través de ilustraciones científicas. Decidieron incursionar en esta área porque Ecuador cuenta con miles de especies únicas, pero muchas de ellas lamentablemente están en peligro de extinción. “Hace poco conocimos a dos artistas cuencanos (Noé y Santi) que hacen ilustraciones científicas en acuarela, una disciplina que se basa en la observación de la composición integral de los animales”, añade Piki.

Ilustraciones que forman parte de 'Habitarts', colección de NFTs. cortesía @habitarts.nfts

Por eso, para este proyecto Jannina y uno de ellos comenzaron a hacer intervenciones digitales de los animales para que tengan un toque artístico. En total, habrá 10.101 piezas exclusivas con distintos diseños, colores y formas para coleccionar.

En enero de este año se lanzó el proyecto y el día de la oficialización de la nueva reserva marina de Galápagos, Piki y Jannina viajaron a las Islas Encantadas para dar como obsequio una cuenta en un MetaMask Wallet (software o billetera virtual de criptomonedas) junto a unos samples de los NFT con sus ilustraciones científicas a personajes como Bill Clinton (expresidente de Estados Unidos), Guillermo Lasso (presidente de Ecuador), Iván Duque (presidente de Colombia), Gustavo Manrique (ministro del Ambiente) y Niels Olsen (ministro de Turismo).

Ilustraciones que forman parte de 'Habitarts', colección de NFTs. cortesía @habitarts.nfts

La fecha de venta está prevista en dos meses aproximadamente, y un porcentaje de las ganancias (entre el 50 y 60 %) será donado a las fundaciones Jambatu (Centro de Investigación y Conservación de Anfibios) y Jocotoco (creada con el objetivo de proteger áreas de importancia crítica para la conservación).

“Deseamos fusionar el arte, la ciencia y la tecnología. Esta colección dará color a la vida de las especies en peligro de extinción. Queremos poner nuestro aporte en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente porque queremos darles un mundo mejor a nuestros hijos”, finaliza Piki.