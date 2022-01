La magia de la voz de Ximena Viver

La voz de Ximena Viver es grave y camaleónica. A través de ella, logra transmitir un sinnúmero de emociones que a diario escuchan miles de espectadores de series, películas y videojuegos en los que ha sido parte. La quiteña de 37 años triunfa en el rubro del doblaje en el país albiceleste y desde Argentina conversó con SEMANA para hacer un recuento de su historia.

Primeros pininos

Ximena es la primera de su familia en incursionar en el mundo profesional de la locución, pero creció en un hogar en el que a todos les gusta hacer actividades artísticas como hobby (como las artes plásticas). Al terminar el colegio, estudió la carrera de Medios Masivos de Comunicación en la Universidad San Francisco de Quito y a los 22 años, tuvo su primer programa profesional de radio al aire tras ganar un reality en Radio Kiss.

Poco a poco siguió incursionando en más emisoras (como La Bruja y La Majestad), pero no se sentía cómoda en la manera en que se desenvolvía el área comercial de este medio de comunicación. “Además de ser locutor de radio, hay que ser un vendedor y a mí no se me da. Hay quienes te pagan por tu trabajo en los programas, pero no fue mi caso. Creo que eso frenaba un poco mi realización personal y era muy difícil llegar a la libertad financiera que todos anhelamos”.

Ese reto hizo que investigue más sobre qué otras áreas podría desarrollar con su voz y fue así como empezó a hacer locución comercial. A la par, también descubrió el mundo del doblaje pero como ese campo solamente se desarrolla en México, Argentina o Chile; tomó una decisión que en el futuro transformaría su vida.

La aventura de migrar

A los 26 años hizo su maleta llena de anhelos y metas por alcanzar, y se mudó a Buenos Aires. Estudió Negocios de Diseño y Comunicación (en la Universidad de Palermo). Además, realizó diversos cursos y workshops de doblaje. Entre ellos el de Civisa, uno de los estudios de doblaje más grandes de Latinoamérica.

“Los castings no están abiertos a todo el público, debes llegar a una instancia en la que te permitan intentarlo. Muchas veces vas a los estudios a observar las sesiones de grabación y esperar si tienes la oportunidad de grabar algo en ese momento”. Por eso, pese a que pudo ingresar al ‘mundo de la voz’ y conocer cómo se desenvuelve todo, al terminar sus estudios regresó a Ecuador ya que el nicho era muy competitivo y no logró posicionarse rápidamente en él. Poco tiempo después, regresó nuevamente a Argentina para retirar su título de la universidad, decidió que se volvería a mudar allá para intentar cumplir sus sueños. “Fue una señal. Todos me preguntaron si me iba a quedar y dije que sí. Al segundo mes ya logré mi primer personaje fijo en Discovery Home & Health y poco a poco me fui abriendo paso. Lo difícil es que te conozcan y que te tomen en cuenta. Fue una mezcla de suerte y mucho trabajo”, relata.

Carrera en ascenso

Ya son cinco años y medio desde que Argentina es su hogar definitivo. A lo largo de su carrera, ha logrado que su voz sea parte de decenas de proyectos como series y películas (en Netflix, HBO Max, Disney y Cartoon Network) y videojuegos (de Playstation). “Hacer un proyecto para Netflix tiene un gran peso porque lo ve mucha gente y te escriben a pedir saludos El doblaje es un trabajo que pasa desapercibido y así debe de ser, pero también hay un público detrás que lo aprecia”.

Ximena afirma que entre los personajes que más cariño le tiene es cuando dio voz a Gregoria (parte de Vampirina, serie de Disney Junior). “Ese fue un día muy especial porque me di cuenta de que iba por buen camino. Cada personaje o proyecto es un escalón más en la profesión”.

Ximena viver. Cortesía

Reconocimiento por su labor

En septiembre del 2021, Ximena se convirtió en la primera ecuatoriana en ganar el premio como Mejor Actriz de Voz en Español por parte de los Equinox Awards (México), gracias al personaje Selene Vassos del videojuego Returnal. “Ha sido el proyecto más grande que he hecho porque he logrado premios y buenas críticas. Los videojuegos son uno de los peldaños más altos por la exigencia que conlleva”. Además, el año pasado también logró una nominación en los Voice Arts Awards como Mejor Voz en Español para un comercial de TV o web. Pese a que no ganó, afirma que se siente extremadamente orgullosa consigo misma porque compitió con colegas que tienen más de 40 años de experiencias.

Un futuro prometedor

Desde que inició la pandemia tuvo que adecuar un espacio en su casa y crear su propia cabina de grabación. ¿Cuánto demora la elaboración de cada proyecto? “El tiempo siempre varía. El doblaje de una película en la que eres protagonista, puede demorar cerca de seis horas en estudio. El 2020 fue el año que más trabajé porque no paraban de llegar proyectos audiovisuales o con las marcas”.

Actualmente, pasa todo el día grabando y se enfoca en cuidar su voz (hay que siempre calentar, tomar mucha agua y no ir a lugares ruidosos para no gritar). Entre sus objetivos profesionales están hacer una película de cine y abrirse más campo en el mercado latino. En Argentina se siente feliz y apoyada, pero no descarta la idea de viajar por unos meses a México o Estados Unidos para nuevos desafíos. “Siempre voy paso a paso, no me desespero por llegar rápido. Hay que trabajar duro para que las cosas se den y cuando las puertas se abran, estar preparada para dar mi 100 %”.