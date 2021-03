Menos peleas de pareja, más comunicación asertiva

Si constantemente discute con su pareja, tienen conversaciones en las que se faltan el respeto mutuamente, no logran ponerse de acuerdo en muchos temas y todo esto ha hecho que la relación se debilite; es probable que no estén utilizando una comunicación asertiva en su día a día. Según la psicóloga Belén Sucre, esta herramienta es altamente recomendada en las terapias de pareja porque es una habilidad que incentiva un diálogo más eficaz entre los interlocutores al fomentar el respeto por uno mismo y el otro.

Para lograrlo, uno de los puntos claves es practicar la escucha activa, la cual hace referencia a prestar atención 100 % a lo que la otra persona dice sin tener una actitud a la defensiva o esperar dar una respuesta inmediata. Este aspecto es importante sea que esté en la primera etapa de enamoramiento o llevan varios años juntos.

“Para que dure la relación todo depende del compromiso y nivel de voluntad que tengan”, dice Sucre. Por eso, luego de identificar cuáles son las necesidades que tiene la otra persona, debe ser empático en todo momento, evite el juzgamiento, las quejas, los reclamos o ser muy tajante. Se recomienda hablar en primera persona con frases como: “yo pienso... yo me sentí así cuando... yo deseo...”.

El diálogo (sin gritos) es el primer paso para llegar a un acuerdo. Si considera que en ese momento no puede controlar sus emociones y no podrá conversar de forma tranquila, lo más adecuado es hacer una pausa y retomarlo cuando sea posible. No está en un debate, no hay prejuicios o etiquetas. Recuerde, nadie tiene un defecto o error irreparable.

Debe saber

El autoconocimiento es fundamental para identificar cuáles son sus necesidades reales (y no un capricho). Si no sabe lo que quiere, jamás se sentirá satisfecho con lo que la otra persona le de.

Ejercicio en casa

La experta aconseja que durante toda la semana, ambos escriban una lista de puntos que les gustaría que su pareja haga por ustedes o que necesitan de ellas. Luego, elijan un día para transmitir sus pensamientos a través de una conversación amena con su ser amado. De esa manera, ambos pueden comprometerse en hacer lo que esté en su poder para que el otro se sienta bien.

“En mi experiencia personal, al escuchar activamente a mi esposo, he aprendido a entender plenamente sus necesidades. Con la comunicación asertiva no hay un perdedor. Los dos somos ganadores porque si uno detecta un problema, ambos ganamos”, comenta Sucre.

Punto extra

