Un paseo pagado para mantener activo al perro

En los barrios ricos de Madrid (España), los paseadores de perros están de moda. Y no solo allí. Existen incluso en otros países aplicaciones que ayudan a los dueños a encontrar en su sector a una persona que se encargue de sacar a diario a su mascota. En Ecuador, este negocio también va ganando espacio.

Ellos son la opción para quienes no tienen tiempo para dar un paseo con su can o para aquellos que no saben cómo salir con uno de gran tamaño sin que este se lo lleve por delante.

Darío Lecaro tiene un grupo de paseadores al norte de Guayaquil. Recogen a las mascotas, las llevan a un paseo que dura de 45 minutos a una hora y luego las regresan a sus casas.

Hay algunos que salen muy temprano, a las 07:00, y otros que prefieren que el paseo sea por la tarde, cuando ha caído el sol. Están los que van en grupo (de hasta cinco), que generalmente son los sociables, los que tienen salidas individuales, los que deben ejercitarse un poco más para bajar de peso y no faltan aquellos que además son adiestrados.

En el grupo de paseadores hay hombres y mujeres que se encargan de los animales. Empiezan con una ruta corta de prueba, en la que conocen también el sector. Identifican los parques y las zonas de menos tráfico y riesgos.

Están preparados para todo. Hay mascotas tranquilas, inquietas, las pequeñas, las medianas, las de gran tamaño y de toda raza.

El médico veterinario Paul Rivadeneira resalta que el paseo en los perros es clave para desgastar la energía excedente que pueden acumular. “De esa manera bajan sus niveles de estrés y, por ende, su comportamiento suele ser más dócil y relajado. Además, así se ayuda a prevenir y controlar algunas enfermedades tales como la obesidad, deterioro osteoarticular, entre otras de carácter metabólico, principalmente”, explicó.

Lo ideal sería que el dueño salga con su peludo para fortalecer el vínculo entre ambos, pero cuando no sea posible y se contrate a un paseador, hay que tomar ciertas precauciones, recomienda. “Es como llevar a nuestros hijos a una guardería y, por ende, siempre debemos buscar al que más confianza nos genere. El paseador ideal es aquel que denote que le gustan muchos los animales, tenga paciencia y conocimientos generales sobre las distintas razas, edades y tamaños de los perros y a su vez sus diferentes requerimientos de actividad y tolerancia a las mismas”, indica. Sería importante también que cuente con conocimientos básicos de urgencias y emergencias en caso de algún accidente con las mascotas, dice.

En las redes sociales hay cada vez más personas ofreciendo el servicio en diferentes ciudades del país, ante una creciente demanda de los dueños de mascotas.

El servicio

En las redes sociales hay varias personas ofreciendo el servicio. Según el tipo de paseo (individualizado o en grupo) van los precios. Van desde un promedio de 60 a 90 dólares al mes.