Pamela Arcos y sus pinturas que llevan Ecuador al mundo

La artista habla sobre el proyecto que plasmará su interpretación de las Islas Galápagos a una colección internacional.

Pamela junto a su interpretación del Mono Machín, uno de los íconos de Guayaquil

En los lienzos de Pamela Arcos, el color nunca pasa desapercibido. Un paisaje del monumento del Mono Machín con el fondo de Las Peñas, en Guayaquil, puede aparecer reinventado en su paleta: intensos naranjas, turquesas encendidos, y rosas. La artista no trabaja con pinceles; prefiere la espátula, con la que construye capas de acrílico que dan textura, movimiento y carácter a cada obra.

Su estilo convierte escenas cotidianas, retratos y paisajes en piezas que buscan provocar una reacción inmediata en quien las mira. Como ella misma lo resume: “Mis obras siempre tienen mucha vida”.

Sus espectadores han ido expandiéndose con fuerza dentro y fuera del país. Pamela ha presentado su trabajo en exposiciones en Ecuador y también en el exterior, incluyendo una participación en el Miami Art Week.

Hoy su arte está dando más pasos hacia la escena internacional desde un formato inesperado. La marca brasileña de calzado, Ipanema, la invitó a representar a Ecuador en un proyecto global en el que artistas de distintos países llevan su obra a una colección de sandalias que se comercializará en varios mercados.

Entre caballetes, acrílicos y algunos de sus lienzos más recientes, Pamela posó para Revista Semana, mientras conversa sobre los pasos que sus obras han ido dando dentro y fuera del país.

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Las Islas Galápagos al mundo

La propuesta surgió tras que la marca brasilera descubrió su trabajo en redes sociales, una conexión que terminó en una colaboración que ahora proyecta su lenguaje artístico a escala mundial.

Para esa pieza, Arcos eligió uno de los símbolos naturales más poderosos del país. “Decidí trabajar con las Islas Galápagos”, explica. El paisaje, que combina naturaleza, movimiento y color, será parte del diseño que circulará en distintos países este 2026. Para la artista, el valor de esta colaboración va más allá del soporte. “No solo se internacionaliza mi lenguaje artístico, también se lleva una parte de la identidad ecuatoriana al mundo”.

Sembrar arte

A su recorrido se suma un reconocimiento importante: fue ganadora como artista representante de la provincia del Guayas en un concurso de la Dirección Nacional de Museos de la Casa de la Cultura. Curiosamente, la serie que le dio ese logro fue una apuesta distinta dentro de su propio lenguaje: piezas en blanco y negro. “Normalmente trabajo con mucho color, pero en esa convocatoria presenté obras completamente en blanco y negro”, cuenta sobre aquellas Mini Postales que retratan escenas cotidianas del Ecuador.

Su trabajo no se queda únicamente en galerías o exposiciones. Pamela también comparte su proceso creativo en talleres abiertos a personas de distintas edades, donde enseña a trabajar el lienzo con acrílico y espátula, desde el boceto inicial hasta la composición final. Son espacios donde, además de técnica, busca despertar curiosidad y confianza en quienes se acercan por primera vez a la pintura.

En esos encuentros, tanto en Guayaquil como Quito, el objetivo no es solo aprender a pintar, sino perder el miedo a crear. “Si yo puedo sembrar una pequeña semilla para que alguien se atreva a empezar algo nuevo, ya valió la pena”, dice. Porque, al final, su pintura, ya sea en retratos llenos de color, paisajes vibrantes o piezas monocromáticas, nace de una convicción simple: “El arte tiene la capacidad de conectar”.

Cara a cara

Empezó en el diseño gráfico y luego migró a la pintura. ¿Qué libertad encontró en el lienzo que no le daba la pantalla?

Sí. Yo trabajé muchos años en publicidad y me gustaba, pero siempre sentía que había algo más. Que lo que realmente quería era ser artista. He encontrado en el arte esa capacidad de aportar, de generar reflexión o conexión.

Entre acrílicos y espátula pinta obras que pueden llegar a medir tres metros. Foto: Gerardo Menoscal

Sus obras han cruzado fronteras. ¿Cómo entiende hoy el impacto de las redes sociales en el arte?

Hoy el Instagram funciona como una galería abierta al mundo. Tu obra puede verla alguien en cualquier país. Eso incluso me llevó a colaborar con una marca internacional.

Y ahí, ¿cómo dialoga su arte con la identidad latina o ecuatoriana?

Yo trabajo distintos temas, siempre dentro de mi lenguaje artístico. Desde retratos, paisajes hasta la cotidianidad como latinos: la comida que venden en las calles, las conversaciones afuera de la casas... Para mí Ecuador y Latinoamérica no solo son territorios de riqueza natural, también hay muchísima cultura para contar ya sea a color o en blanco y negro.

Con todo el boom de lo digital, ¿utiliza esto en alguna parte del proceso?

La verdad, no. Soy muy artesanal. Empiezo dibujando en lápiz sobre el lienzo, marcando algunas sombras y luces, y después empiezo a construir la obra con la espátula y el acrílico. Pueden medir hasta tres metros.

¿Qué tendencia ve hoy en decoración con arte?

Cada vez se buscan más piezas grandes que dialoguen con el espacio, especialmente en casas contemporáneas. Pero el arte no debería ser solo decorativo. Tiene que contar algo, generar una conexión.

Su arte ya ha llegado a zapatos con colaboraciones internacionales. ¿Ha pensado llevarlo a otras superficies?

Por ahora mi enfoque principal sigue siendo el lienzo, pero quién sabe… el arte siempre encuentra nuevas formas de expandirse.

¿Qué sueño tiene para más adelante?

Quiero que mi nombre esté en la historia del arte ecuatoriano. Así como lo son Guayasamín o Kingman… Y para eso hay que trabajar muchísimo.

Su estilo contemporáneo hace que las obras resalten espacios. Foto: Gerardo Menoscal

CRÉDITOS. Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Maquillaje y peinado: Aldair Quinto (IG@byalda__)

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